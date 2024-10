Landesparteitag: SPD in Sachsen-Anhalt bestätigt Führungsduo

Die SPD in Sachsen-Anhalt hat ihre seit vier Jahren amtierende Doppelspitze bestätigt. Auf einem Landesparteitag in Quedlinburg wurde Juliane Kleemann am Freitag mit 69 Prozent der Stimmen wiedergewählt, wie die Partei im Onlinedienst X mitteilte. Auf ihre Gegenkandidatin, die Landtagsabgeordnete Elrid Pasbrig, entfielen 31 Prozent. Zum Co-Vorsitzenden wurde erneut Andreas Schmidt gewählt. Für ihn votierten 75 Prozent der Delegierten.

Sachsen-Anhalt war im Jahr 2020 nach der Bundespartei der erste Landesverband, der eine Doppelspitze wählte. Die Pfarrerin Kleemann und der Historiker Schmidt waren zuvor in einer Mitgliederbefragung bestimmt worden. Beide sind auch Landtagsabgeordnete. Die SPD regiert in Sachsen-Anhalt mit der CDU von Ministerpräsident Reiner Haseloff und der FDP. Ein neuer Landtag wird dort erst 2026 gewählt. (afp/red)