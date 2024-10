Lauterbach: Krankenkassenbeiträge steigen um 0,8 Prozent

Im Jahr 2025 werden die Krankenkassenbeiträge um 0,8 Beitragssatzpunkte steigen. Dies legte Gesundheitsminister Karl Lauterbach fest. Dies begründete er mit der Inflation und den höheren Löhnen, aber ebenfalls mit der Ineffizienz des Gesundheitssystems.



„Die Krankenkassenbeiträge werden 2025 um 0,8 Beitragssatzpunkte ansteigen. Das liegt zum einen an der Inflation und höheren Löhnen, zum anderen aber vor allem an der Ineffizienz unseres Gesundheitssystems“, so @Karl_Lauterbach zu den Ergebnissen des GKV-Schätzerkreises. pic.twitter.com/VlecMnn6YI

— Bundesgesundheitsministerium (@BMG_Bund) October 16, 2024