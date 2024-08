Im Sommer wird schon für Weihnachten gebacken: Lebkuchen in den Startlöchern

Das Weihnachtsfest scheint noch weit weg zu sein – doch die Lebkuchenproduktion hat bereits Hochsaison, und in den Supermarktregalen liegen die ersten Schachteln mit dem beliebten Weihnachtsgebäck. Im vergangenen Jahr wurden hierzulande gut 86.800 Tonnen Lebkuchen produziert, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Das war ein leichter Rückgang um ein Prozent.

Zwischen Juli und September

Die Hersteller beginnen ihre Produktion im Sommer, damit die Süßigkeiten rechtzeitig im Handel landen. Vergangenes Jahr wurde gut ein Drittel (34 Prozent) der Lebkuchen zwischen Juli und September produziert.

Doch nicht nur hierzulande sind Lebkuchen beliebt – knapp 22.500 Tonnen des Gebäcks wurden 2023 exportiert, der Großteil davon ins europäische Ausland. Allein die Hälfte der exportierten Ware ging in die drei Länder Österreich, Polen und Frankreich. Nach Deutschland importiert wurden 2023 den Statistikern zufolge gut 10.800 Tonnen Lebkuchen. (afp/red)