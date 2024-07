Linke in Mecklenburg-Vorpommern wählt Hennis Herbst zum Vorsitzenden

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern hat Hennis Herbst zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Auf dem Parteitag in Waren an der Müritz erhielt der 27-jährige Student aus Greifswald am Samstag 50 der 103 abgegebenen Stimmen.

Die relative Mehrheit reichte laut der parteiinternen Wahlordnung aus, um sich gegen drei Mitbewerber durchzusetzen. Herbst ist seit 2020 Mitglied der Partei und seit 2022 Mitglied des Landesvorstandes.

Da keine Kandidatin für den Vorsitz antrat, verzichtete der Parteitag darauf, erneut eine Doppelspitze zu installieren. Der bisherige Vorsitzende Peter Ritter war nicht wieder angetreten. Seine Co-Vorsitzende Vanessa Müller hatte ihr Amt bereits im Herbst 2023 aufgegeben.

Die Linke stellt in Mecklenburg-Vorpommern in der Koalitionsregierung mit der SPD derzeit zwei Ministerinnen. Bei der Europawahl im Juni war die Linke auf einen Stimmenanteil von 4,9 Prozent abgestürzt. (afp)