Linnemann beharrt auf „Grundfesten“ der CDU bei Koalitionsgesprächen mit BSW

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann blickt skeptisch auf mögliche Koalitionsgespräche zwischen Vertretern seiner Partei und des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW).

„Eins ist für mich klar: Unsere Grundfesten werden nicht angerührt“, sagte er in einem am Dienstag veröffentlichten Podcast des Nachrichtenportals „Politico“. „Wenn es an die EU geht, an die NATO, an die Westbindung, Bundeswehr, dann sind wir raus.“

Außenministerium „steht in Berlin“

Linnemann kritisierte grundsätzlich die Forderungen des BSW zur Aufnahme außenpolitischer Positionen in Koalitionsverträge auf Landesebene.

„Ich habe auch noch nie ein Außenministerium gesehen in Dresden“, sagte er im „Politico“-Podcast. „Das steht hier in Berlin und nicht in Dresden.“

Linnemann äußerte sich vor allem mit Blick auf Sachsen und Thüringen nach den dortigen Landtagswahlen am 1. September.

Die Thüringer CDU hatte am Montag die Aufnahme offizieller Sondierungsgespräche mit SPD und BSW beschlossen. In Sachsen trafen sich CDU, SPD und BSW am Montag erstmals zu einem gemeinsamen Gespräch, um Schnittmengen auszuloten.

(afp/red)