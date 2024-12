Mario Voigt bleibt Landesvorsitzender: Durch Parteitag der Thüringer CDU bestätigt

Der neue Thüringer Ministerpräsident Mario Voigt bleibt auch nach seiner Wahl in das Amt Landesvorsitzender der CDU. Bei einem Parteitag in Ilmenau wurde Voigt am Samstag mit 88,7 Prozent in dem Parteiamt bestätigt.

Der 47-Jährige führt die Thüringer CDU seit mehr als zwei Jahren und stand seit 2020 an der Spitze der Landtagsfraktion. Zum neuen Fraktionschef war am Freitag der bisherige parlamentarische Geschäftsführer Andreas Bühl gewählt worden.

Als Spitzenkandidat zur Landtagswahl Anfang September hatte Voigt die Christdemokraten im Freistaat nach zehn Jahren Opposition zurück in Regierungsverantwortung geführt. Zwar gewann die AfD die Wahl vor der CDU, mit ihr will aber keine andere Partei zusammenarbeiten.

Über Wochen verhandelte Voigt mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und der SPD über eine gemeinsame Regierung. Nach langem Ringen wurde schließlich am Mittwoch der Koalitionsvertrag unterzeichnet.

Im Landtag wurde Voigt dann am Donnerstag im ersten Wahlgang mit Stimmen der Linkspartei zum Ministerpräsidenten gewählt. Der sogenannten Brombeerkoalition fehlt eine Stimme zur eigenen Mehrheit. (afp)