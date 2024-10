Mehr Impfangebote in Apotheken – Ärzteverbände protestieren

Ärzteverbände haben sich in der Vergangenheit wiederholt gegen Impfen in der Apotheke ausgesprochen, schreibt die „Deutsche Apotheker-Zeitung“ (DAZ). So waren die Bundesärztekammer sowie die Kassenärztliche Bundesvereinigung dagegen, als die Grippeimpfung in den Apotheken Teil der Regelversorgung werden sollte. Verbände kritisierten gleichsam dieses Vorgehen auch in Zusammenhang mit den Corona-Impfungen – letztlich jedoch ohne Erfolg.

Im Juni dieses Jahres zeigten sich Nicola Buhlinger-Göpfarth und Markus Beier, Bundesvorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, wenig begeistert von den Erweiterungsplänen. Es seien bislang nur sehr wenige Corona- und Grippeimpfungen in Apotheken durchgeführt worden, obwohl dieses Angebot massiv beworben worden sei. Insgesamt böten die Apotheken in überwiegender Zahl Impfungen gar nicht an, sodass die Impfquote dadurch nicht steige.

Auf einem Symposium der Bundesapothekerkammer (BAK) im März 2023 sagte der Kinderarzt Dr. Markus Bollinger, dass man die Kompetenz der Apotheker voll ausschöpfen müsse. Dies nicht zu tun, sei „ein Luxus, den wir uns gar nicht leisten können“. Zu jenem Zeitpunkt gab es laut Bericht 13.200 für das Impfen geschulte Apotheker und Apothekerinnen. „Und wir haben […] etwa 1.174 Apotheken, die Grippeschutzimpfungen anbieten, und knapp 1.600 Apotheken, die COVID-19-Impfungen anbieten“. Da sei „noch Luft nach oben“, sagte Dr. Christiane Eckert-Lill, Geschäftsführerin Pharmazie der BAK.

Es sei „ein wirklich wichtiger Punkt, dass wir Impfquoten erhöhen“, betonte die Sabine Dittmar (SPD), Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium. „Alle, die dazu beitragen können, sollen ihren Beitrag leisten.“ Apotheken seien den Menschen vertraut, zudem hätten sie einen „sehr, sehr niedrigschwelligen Zugang“.

Der Gesundheitsausschuss im Bundestag berät am Mittwoche, 16. Oktober, über das Gesetz zur Stärkung der öffentlichen Gesundheit beraten.