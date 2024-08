Messerattacke in Solingen: Mutmaßlicher Angreifer festgenommen

Reul sagte, der festgenommene Mann sei im “höchsten Maße“ tatverdächtig. „Es ist jetzt mehr als eine Vermutung. Wir haben nicht nur einen Hinweis auf diese Person gehabt, sondern wir haben auch Beweisstücke gefunden.“

Wenige Stunden zuvor hatte die Polizei bereits in einer Solinger Flüchtlingsunterkunft, die nicht weit vom Anschlagsort in der Innenstadt entfernt ist, einen Mann festgenommen. Am Morgen war zudem ein 15-Jähriger festgenommen worden, der mit dem möglichen Täter in Verbindung gestanden haben könnte.

„Das waren aber sehr wahrscheinlich, immer noch vorsichtig gesagt, nicht diejenigen, die wir wirklich verdächtigen“, sagte Reul mit Blick auf die beiden Festnahmen. Auch der nun festgenommene Tatverdächtige habe seiner Kenntnis nach in der Flüchtlingsunterkunft gewohnt. Er werde nun vernommen “und es wird alles Weitere geklärt“, sagte Reul.

Nach Informationen des Magazins „Spiegel“ und der „Bild“ hatte sich der Tatverdächtige einer Polizeistreife gestellt. Den Berichten zufolge handelt es sich um einen 26-jährigen Syrer, der Ende 2022 nach Deutschland gekommen war. Er habe Asyl beantragt und den eingeschränkten sogenannten subsidiären Schutzstatus erhalten. Den Sicherheitsbehörden war er nach Informationen des “Spiegel“ bislang nicht als islamistischer Extremist bekannt. Die Polizei und das nordrhein-westfälische Innenministerium äußerten sich auf Anfrage zunächst nicht zu den Berichten.

Der Täter hatte am Freitagabend auf einem Stadtfest in Solingen auf mehrere Menschen mit einem Messer eingestochen. Drei Menschen wurden getötet – ein 67-Jähriger, ein 56-Jähriger und eine 56-Jährige. Vier Opfer wurden zudem lebensgefährlich, sowie zwei weitere schwer und zwei leicht verletzt. Die Tat löste bundesweit Entsetzen aus.

Die Ermittler schließen einen Terrorhintergrund nicht aus. „Wir gehen nach den Gesamtumständen davon aus, dass der Anfangsverdacht einer terroristisch motivierten Tat nicht ausgeschlossen werden kann“, sagte der Oberstaatsanwalt in Düsseldorf, Markus Caspers, am Samstagnachmittag bei einer Presskonferenz in Wuppertal.

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beanspruchte die Messerattacke für sich. Reul sagte zu dem IS-Bekenntnis, dies müsse nun sorgfältig geprüft werden. “Das gibt es immer wieder, diese Bekenntnisse. In der Regel sind die auch durchaus richtig. Aber es kann natürlich auch eine falsche Meldung sein“, sagte der CDU-Politiker. „Aber es spricht etwas dafür.“

Festnahme in Asylunterkunft nur 300 Meter vom Tatort in Solingen entfernt

Ein Mantrailer-Hund soll die Beamten zu der Asylunterkunft geführt haben, die sich nur 300 Meter vom Ort des Anschlags befand. In 150 Metern Abstand hatte man zuvor die Tatwaffe gefunden. Bewohner wurden befragt. Bereits am Nachmittag war ein 15-Jähriger als möglicher Mitwisser festgenommen worden.

Zeuginnen haben Berichten zufolge wahrgenommen, wie der mutmaßliche Täter diesem gegenüber angekündigt haben soll, „heute alle abstechen“ zu wollen. Bei der Attacke starben eine 56-jährige Frau und zwei männliche Besucher des „Festivals der Vielfalt“ im Alter von 56 und 67 Jahren. Der Fronhof, wo der Anschlag stattfand, war noch bis weit in den Samstag hinein gesperrt. Das Fest, das noch bis Sonntag andauern sollte, wurde abgebrochen.

IS präsentiert Bekennerschreiben – mehrere verdächtige Gewalttaten in europäischen Ländern

Am Samstagabend veröffentlichte das Propagandaorgan des IS, Amaq, ein Bekennerschreiben, in dem es hieß, ein „Soldat“ der Terrormiliz habe eine „christliche Versammlung“ angegriffen. Er habe die Tat „aus Rache für die Muslime in Palästina und überall“ begangen.

DAS ist das Bekenner-Schreiben der Terror-Medienagentur des #ISIS. Darin heißt es: der Angreifer sei ein „Soldat des Islamischen Staates“ und habe eine „christliche Versammlung“ angegriffen und den Angriff „aus Rache für die Muslime in Palästina und überall“ durchgeführt @niusde_… https://t.co/GGN4CYXozv pic.twitter.com/VSJ9u4lbkF — Zara Riffler (@ZaraRiffler) August 24, 2024

Der Terror-Experte Peter Neumann vom Kings College in London misst dem Schreiben gegenüber „Bild“ Authentizität zu. Bekenntnisse der Terrormiliz hätten sich nur in wenigen Fällen als falsch herausgestellt. Er warnt auch vor möglichen weiteren Bluttaten:

„In der Regel kommt da noch mehr. Die nächsten 12 Stunden werden sehr relevant.“

Messerangriffe wurden am Samstag auch aus Wien und Zürich gemeldet. In La Grande-Motte im Süden Frankreichs kam es am Samstagmorgen zu einer Explosion an einer Synagoge. Ob es zwischen einzelnen Taten einen Zusammenhang gibt, ist bis dato nicht bekannt.

Name des Verdächtigen wird nicht genannt

Es ist auch ungewiss, ob die Terrormiliz tatsächlich den Angriff in Solingen geplant oder den Attentäter gezielt darauf vorbereitet hat, die Tat zu begehen. In dem Bekennerschreiben wurde nicht einmal der Name des Tatverdächtigen genannt. Allerdings hat der IS bereits in den späten 2010er-Jahren angesichts seiner Zurückdrängung in Syrien und dem Irak eine Art Franchisingsystem des Terrorismus entwickelt.

Neben Fällen, in denen Einzelpersonen, die spektakuläre Gewaltakte verübten, tatsächlich zuvor dem IS Treue geschworen hatten, hatte die Terrormiliz auch in mehreren Fällen, in denen dies nicht der Fall war, Bekennerschreiben nachgeschoben. Dies sicherte dem IS Medienöffentlichkeit in einer Zeit, in der er durch Antiterroreinsätze in seinen Stammländern und stärkere Überwachung in Europa geschwächt war.

Nach seiner weitgehenden Vertreibung aus Syrien und dem Irak, wo der IS Mitte der 2010er-Jahre weite Landstriche erobern konnte, hatte er seine Schwerpunkte geändert. Bis etwa 2018 gehörten westliche Länder zu den bevorzugten Anschlagszielen. In den vergangenen Jahren standen jedoch vermehrt asiatische und afrikanische Staaten im Fokus der Terrororganisation. Zu diesen gehörten unter anderem Afghanistan, Pakistan und Nigeria.

Dass nun das Bekennerschreiben bezüglich des Messerangriffs von Solingen auftaucht, lässt auf eine neue strategische Ausrichtung schließen. Die führenden Köpfe der Terrormiliz scheinen wahrgenommen zu haben, wie sich seit Oktober des Vorjahres propalästinensische Gruppierungen im Wege der Proteste gegen den israelischen Militäreinsatz in Gaza radikalisieren.

Das große Risiko für westliche Gemeinwesen besteht nun darin, dass es dem IS gelingen könnte, diese Proteste zu vereinnahmen. In diesem Fall könnte Terrorismus durch gezielte Messerangriffe gegen zufällig ausgewählte Opfer zu einer neuen Normalität werden. Europäischen Ländern könnte dann eine Situation wie in den Jahren 2015 und 2016 in Israel drohen, als die sogenannte Messer-Intifada mehrere Dutzend Todesopfer gefordert hatte.

