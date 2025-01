Migrationsgesetz: Plenarsitzung im Bundestag auf Antrag der Union unterbrochen

Auf Antrag der Union ist die Plenarsitzung des Bundestags vor der geplanten Abstimmung über das umstrittene Migrationsgesetz unterbrochen worden.

Zum Auftakt der Debatte über das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz stellte Unions-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) den Antrag, die Sitzung für 30 Minuten zu unterbrechen.

Er begründete dies mit dem Vorhaben, eine Sitzung der CDU/CSU-Fraktion abzuhalten. Die Union steht seit Tagen in der Kritik, weil sie beim Beschluss des Gesetzes Stimmen der AfD in Kauf nehmen will.

FDP will Abstimmung verschieben

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas stimmte der kurzen Verschiebung zu. Zuvor hatte die FDP vorgeschlagen, den Gesetzentwurf, der auch wegen einer erwarteten Zustimmung der AfD umstritten ist, zu weiteren Beratungen zurück in die Ausschüsse zu verweisen.

Der Entwurf war im vergangenen Herbst, kurz vor dem Auseinanderbrechen der Ampel-Koalition bereits im Innenausschuss behandelt worden.

FDP-Fraktionschef Christian Dürr schlug auch vor, die Abstimmung über das umstrittene Gesetz auf Februar zu verschieben.

SPD wäre für Rücküberweisung in Innenausschuss

Die SPD hatte daraufhin mitgeteilt, sie würde den FDP-Plänen für eine geplante Rücküberweisung der Vorlage in den Innenausschuss zustimmen.

Dürr hatte sowohl SPD als auch Grüne aufgefordert, der Verschiebung zuzustimmen. Für den Fall, dass sie dies nicht täten, hätte die FDP demnach am Freitag für den Gesetzentwurf gestimmt.

Die FDP hatte am Mittwoch neben der AfD bereits einen umstrittenen Antrag der Union zur Verschärfung der Migrationspolitik unterstützt. (afp/red)