Mikrozensus-Befragung 2025 begonnen: Haushalte zur Auskunft verpflichtet

In Deutschland hat die jährliche Mikrozensus-Befragung begonnen. Von Januar bis Dezember soll ein Prozent der Bevölkerung in privaten Haushalten und Gemeinschaftsunterkünften zu ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation befragt werden, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.

Die Haushalte werden nach einem statistischen Zufallsverfahren ausgewählt. Das Statistische Bundesamt bat die ausgewählten Haushalte um ihre Unterstützung.

Der Mikrozensus stellt jährlich aktuelle Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Situation der Bevölkerung bereit.

Grundlage für politische Entscheidungen

Die Ergebnisse sollen eine Grundlage für politische Entscheidungen sein. Die Daten fließen unter anderem in die Armuts- und Reichtumsberichterstattung von Bund und Ländern, in die Berichte zur Lage von Kindern und Jugendlichen sowie zum Stand der Integration ein.

Die Statistiker wiesen darauf hin, dass die ausgewählten Haushalte gesetzlich zur Auskunft verpflichtet sind.

Sie könnten den Fragebogen eigenständig ausfüllen oder sich von Interviewern besuchen lassen. Datenschutz und Geheimhaltung seien dabei gewährleistet. (afp/red)