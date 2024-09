JETZT LIVE: Nach Machtwort des Verfassungsgerichts: Thüringer Polit-Krimi geht weiter

Der erste Anlauf wurde zum Debakel, nun soll in Thüringen ein neuer Landtagspräsident gewählt werden. Grundlage ist ein Machtwort des Verfassungsgerichtshofs des Freistaates: Der Landtag darf nun vor der Wahl der Landtagsspitze seine Geschäftsordnung ändern und damit auch Personalvorschläge aller Fraktionen von Anfang an ermöglichen. Die CDU-Fraktion war vor das Verfassungsgericht gezogen – und in wesentlichen Punkten erfolgreich. Heute wird die konstituierende Sitzung fortgesetzt. Droht erneut eine Eskalation?

Livestream ab 9:30 Uhr:

Marketing-Cookies zustimmen An dieser Stelle wird ein Video von Youtube angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um das Video anzusehen.

Das ist nicht ausgeschlossen, denn auch wenn der Thüringer Verfassungsgerichtshof Regeln für den Ablauf der Sitzung festgelegt hat, steht der Wahlakt noch aus. Zumindest hat die AfD signalisiert, dass sie sich bisher immer an die Entscheidungen des Verfassungsgerichts gehalten hat. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Torben Braga, sagte zum Beschluss des Gerichts: „Die Klarheit über das weitere Vorgehen war notwendig. Es ist gut, dass der Landtag die Konstituierung nun abschließen kann.“

Lesen Sie auch Showdown im Thüringer Landtag: Rechtsstreit könnte Landtag eine Weile lahmlegen

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke hatte im Vorfeld jedoch Zweifel an der Unparteilichkeit des Gerichts geäußert und den Verfassungsrichtern bereits vorgeworfen, voreingenommen zu sein. Unklar ist, wie sich Treutler verhält. Möglich wäre auch, dass ihn die Abgeordneten abberufen, dann wäre der zweitälteste Parlamentarier an der Reihe – ebenfalls ein AfD-Mann. Kommt es zur Landtagspräsidentenwahl, wird mit einem Duell zwischen einer AfD-Kandidatin und einem CDU-Kandidaten gerechnet.

Was hat das Gericht entschieden?

In ihrem Beschluss gaben die Verfassungsrichter eine Art Regieanweisung zum Ablauf der Sitzung: Treutler muss demnach die vorläufigen Schriftführer ernennen, die Beschlussfähigkeit des Landtags feststellen und die von der bisherigen Landtagspräsidentin vorgelegte Tagesordnung von Mitte September zur Abstimmung stellen. Anschließend soll die Sitzung in der Reihenfolge der beschlossenen Tagesordnung fortgesetzt werden.

Lesen Sie auch Alterspräsident Treutler legt Stellungnahme vor – Verfassungsgerichtshof muss reagieren

Die AfD und Treutler hatten zuvor eine andere Rechtsauffassung vertreten. Auch zum Vorschlagsrecht bei der Landtagspräsidentenwahl äußerten sich die Verfassungsrichter: „Die beabsichtigte Regelung, die vorsieht, dass sämtliche Fraktionen – und nicht allein die stärkste Fraktion – bereits für den 1. Wahlgang Wahlvorschläge für die Wahl des Landtagspräsidenten unterbreiten dürfen, verletzt Verfassungsrecht nicht.“

Da die AfD mit 32 Sitzen die stärkste Fraktion im Landtag stellt, gebührt ihr auch das Recht, einen Kandidaten aus ihren Reihen vorzuschlagen. Die Wahl war AfD-intern auf Wiebke Muhsal gefallen. Die CDU will Thadäus König ins Rennen schicken. Die Fraktionen von CDU, BSW, Linke und SPD hatten bereits angekündigt, niemals einen Vertreter der AfD zum Landtagspräsidenten zu wählen. (dpa/red)