Nach Mord auf offener Straße in Duisburg: Polizei nimmt 37-Jährigen fest

Nach dem Mord an einem 41-Jährigen am Sonntag auf offener Straße in Duisburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 37-Jährige sei nach akribischen Ermittlungen Dienstagabend in seiner Wohnung in Stadtteil Neudorf gefasst worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Ein Haftrichter des Amtsgerichts Duisburg habe einen Haftbefehl erlassen.

Die Hintergründe der Tat seien weiter Gegenstand der Ermittlungen, hieß es. Beide Männer sollen sich gekannt haben. Ein Bezug ins Rocker- oder Clanmilieu werde nach den derzeitigen Erkenntnissen ausgeschlossen.

Die Polizei hatte am Sonntag eine Großfahndung eingeleitet, die sich über mehrere Städte erstreckte. (afp/red)