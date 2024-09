Nach Teileinsturz: Sicherungsarbeiten an Dresdner Carolabrücke begonnen

Nach dem teilweisen Einsturz der über die Elbe führenden Carolabrücke in Dresden haben die Sicherungsarbeiten begonnen. In der Nacht zum Donnerstag bauten Spezialisten unter einen Auflagepunkt der Brücke einen sogenannten Bock, um das Bauwerk zu stützen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Danach sollten mit Unterstützung des Technischen Hilfswerkes (THW) die gleichen Stützarbeiten auf der anderen Elbseite erfolgen.

Das THW hat nach eigenen Angaben mehr als 50 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Sie beraten unter anderem die Einsatzleitung, beleuchten den Unglücksort und helfen dabei, den noch stehenden Teil der Brücke zu stabilisieren.

Dresden: Brückenteil soll kontrolliert abgerissen werden

Der eingestürzte Brückenteil der Carolabrücke in Dresden soll nach Angaben der Feuerwehr kontrolliert abgerissen werden. Die Ergebnisse der Prüfung hätten dazu geführt, dass der Brückenteil nicht gehalten werden könne, sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre.

Der in der Nacht zum Mittwoch eingestürzte Brückenzug C sei „akut einsturzgefährdet“, hieß es. „Es ist eine Frage der Zeit, ob diese Brücke weiter noch einstürzt.“ Entsprechende Maßnahmen werden derzeit laut Klahre vorbereitet.

Einsturz 10 Minuten nach letzter Überfahrt

Ein Teil der Brücke, auf dem normalerweise die Straßenbahn verkehrt, war in der Nacht zum Mittwoch auf einer Länge von etwa hundert Metern in die Elbe gestürzt. Verletzt wurde nach Angaben der Behörden niemand. Die letzte Straßenbahn war kurz zuvor über die Brücke gefahren.

Während die Dresdner Verkehrsbetriebe am Mittwoch von einer Spanne von etwa 18 Minuten sprachen, geht der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) inzwischen von einer deutlich kürzeren Zeitspanne aus.

Wie ein VVO-Sprecher am Donnerstag in Dresden sagte, vergingen zwischen der Überfahrt der letzten Straßenbahn und dem Einsturz der Brücke nur rund zehn Minuten. Der Sprecher berief sich dabei auf die Anzeige einer Webcam.

Gesamter Bereich um Brücke vorerst für Verkehr gesperrt

Der gesamte Bereich um die Carolabrücke bleibt vorerst für den Verkehr gesperrt, ebenso die Elbe selbst. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Behörden bereiten sich zudem auf ein mögliches Hochwasser an der Elbe vor. Mit dem Brückeneinsturz und den Folgen wollte sich am Donnerstagnachmittag auch der Dresdner Stadtrat befassen.

Nach Angaben der städtischen Behörden war möglicherweise Korrosion durch Chlorid die Ursache für den Einsturz. Ein Feuerwehrsprecher sagte am Mittwoch, es müsse mit Einstürzen weiterer Brückenteile gerechnet werden. Die Einsatzkräfte brachten Markierungen an der Brücke an, um messen zu können, ob diese sich bewegt.

Die Messwerte werden demnach derzeit ausgewertet. Mit einem Ergebnis wurde nach Angaben der Stadt am Donnerstag gerechnet. Ein spezielles Messgerät kann mit Lasertechnik im Zehntelmillimeterbereich Veränderungen registrieren. Die Werte werden demnach aufgezeichnet und warnen, wenn es weitere Veränderungen gibt.

Wissing kündigt Instandsetzungsprogramm von Autobahn-Brücken in ganz Deutschland an

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat nach dem Brückeneinsturz weitere Modernisierungen von Autobahn-Brücken in ganz Deutschland angekündigt.

„Für den Bund hat die Modernisierung seiner Brücken höchste Priorität“, sagte er der „Bild“ (Freitagsausgabe). „Dabei holen wir jetzt nach, was in den vergangenen Jahrzehnten unter Unionsführung vielerorts versäumt worden ist.“

Bis Ende des Jahres 2024 werde der Bund voraussichtlich bereits mehr als 980.000 Quadratmeter Brückenfläche modernisiert haben. „Das sind umgerechnet 137 Fußballfelder und entspricht rund 30 Prozent der Gesamt-Brückenfläche, die im ersten Schritt zu modernisieren ist. Weitere Schritte werden folgen“, so Wissing.

In einem ersten Schritt habe der Bund ein Kernnetz aus wichtigen Autobahnkorridoren im Blick, die durchgängig leistungsfähige Brücken benötigen. Dafür müssten laut Wissing zunächst etwa 4.000 Brücken modernisiert werden. Wegen der Dringlichkeit sei vorrangig mit den großen Brücken begonnen worden, bei denen die Modernisierung aufwendiger sei und mehr Zeit beanspruche als bei kleinen Brücken. (afp/dts/dpa/red)