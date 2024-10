Nächster Austritt bei den Grünen: Bremer Parteichef Marek Helsner gibt Amt ab

Der Kovorsitzende der Bremer Grünen, Marek Helsner, hat sein Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt. Das teilte die Partei in der Hansestadt am Dienstag unter Berufung auf ein entsprechendes Schreiben Helsners an den Landesvorstand mit. Auslöser seien nach dessen Angaben „private Gründe“.

„Dies ist in keiner Weise eine Entscheidung gegen das Amt oder gegen das, wofür wir als Grüne einstehen“, hieß es in dem Schreiben Helsners nach Angaben der Partei weiter. Er bleibe „aktives Mitglied“. Der Rücktritt erfolgte den Grünen zufolge mit sofortiger Wirkung. Die verbleibenden Kovorsitzende Franziska Tell dankte Helsner für sein politisches Wirken.

Bei den Grünen gibt es traditionell eine Doppelspitze, welche die Partei führt. Gewählt wurde der Landesvorstand letztmalig vor rund einem Jahr im Oktober 2023. In Bremen regieren die Grünen mit der SPD und der Linken in einer Koalition unter Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Es gilt bei ihnen eine Trennung von Partei- und Regierungsämtern. Direkte Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Bremers Senats hat Helsners Rückzug daher nicht.

Lesen Sie auch Fridays-for-Future-Mitgründer möchte an Spitze der Grünen Jugend

Ende September hatte der komplette Bundesvorstand der Grünen mit den Co-Vorsitzenden Omid Nouripour und Ricarda Lang an der Spitze seinen Rücktritt für Mitte November angekündigt. Die Parteispitze zog damit die Konsequenz aus den Misserfolgen der Grünen bei den jüngsten Wahlen.

Auch bei der Grünen Jugend kriselt es. Ende September waren nicht nur die bisherigen Sprecherinnen Svenja Appuhn und Katharina Stolla im Streit um den Kurs der Mutterpartei zurückgetreten, sondern mit ihnen der gesamte zehnköpfige Vorstand. Sie sind mittlerweile auch aus der Partei ausgetreten und haben erklärt, eine neue, dezidiert linke Jugendorganisation zu gründen. (afp/red)