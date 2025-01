Neuzulassungen von E-Autos 2024 um mehr als ein Viertel gesunken

Die Zahl der Neuzulassungen von E-Autos ist im vergangenen Jahr um mehr als ein Viertel eingebrochen. 380.609 neue Stromer wurden 2024 zugelassen, das waren 27,4 Prozent weniger als 2023, wie das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg am Montag mitteilte. Deutliche Steigerungen wurden dagegen bei den Neuzulassungen von Hybriden und Plugin-Hybriden verzeichnet. Reine Verbrenner-Autos waren in etwa so beliebt wie im Vorjahr.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Deutschland 2,8 Millionen Autos neu zugelassen und somit 1,0 Prozent weniger als im Vorjahr. Mit 35,2 Prozent waren die meisten davon Benziner. Auf Platz zwei liegen Autos mit Hybridantrieb (33,6 Prozent), gefolgt von Diesel-Fahrzeugen (17,2 Prozent). 13,5 Prozent der Neuwagen waren reine Elektroautos, Plugin-Hybride machten 6,8 Prozent aus. Die durchschnittliche CO2-Emission der Neuwagen stieg 2024 um 4,2 Prozent.

„2024 war ein verlorenes Jahr für die Elektromobilität in Deutschland“, erklärte Constantin Gall von der Beratungsfirma EY. Das abrupte Aus für die staatliche Kaufförderung Ende 2023 habe zu einer massiven Verunsicherung bei den potenziellen Käufern geführt, die bis heute anhalte. „Obwohl neue und attraktive Modelle auf den Markt kommen, sind die Absatzzahlen deutlich niedriger als von der Branche erwartet und von der Politik erwünscht.“

Ausschlaggebend ist dem Experten zufolge der Preis: „Bislang ist die Elektromobilität in erster Linie eine Mobilität für Besserverdienende – für weite Teile der Bevölkerung sind Elektroautos schlicht noch zu teuer.“ Für 2025 erwartet Gall Bewegung im Markt: Er rechne damit, dass die Preise für E-Autos sinken und zugleich die Preise für Verbrenner steigen werden, erklärte er. (afp/red)