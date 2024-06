Nordrhein-westfälische Grüne bestätigen Doppelspitze aus Zeybek und Achtermeyer

Die Grünen in Nordrhein-Westfalen haben am Samstag bei einem Landesparteitag in Oberhausen ihre Landesvorsitzenden Yazgülü Zeybek und Tim Achtermeyer im Amt bestätigt.

Zeybek erhielt rund 81 Prozent der Stimmen, Achtermeyer 88,5 Prozent, wie ein Parteisprecher mitteilte. Beide bilden seit zwei Jahren das Führungsduo der Landespartei.

Die 38-jährige Zeybek ist seit 2020 Vorsitzende der Grünen-Stadratsfraktion in Wuppertal. Der 30-jährige Achtermeyer sitzt seit Juni 2022 als Abgeordneter im Landtag in Düsseldorf.

In Nordrhein-Westfalen wird ein neuer Landtag voraussichtlich im Frühjahr 2027 gewählt. Die Grünen holten bei der Landtagswahl vor rund zwei Jahren mit 18,2 Prozent ihr bisher bestes Landesergebnis. Seit Juni 2022 bilden sie mit der CDU eine Koalition unter Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). (afp)