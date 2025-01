Nordrhein-Westfalen: Videodreh von bewaffneten Vermummten löst Polizeieinsatz aus

Ein Videodreh von rund zehn Vermummten auf einem Firmengelände hat im nordrhein-westfälischen Kierspe einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen riefen am Freitag wegen der augenscheinlich mit Maschinenpistolen und Handfeuerwaffen ausgerüsteten Gruppe die Polizei, wie die Beamten in Iserlohn am Montag mitteilten. Die Polizisten beschlagnahmten vor Ort sechs Softairwaffen.

Wie sich den Angaben zufolge herausstellte, hatten sich die Verdächtigen im Alter von 15 bis 40 Jahren dort getroffen, um ein Musikvideo zu drehen. Sie zeigten sich reumütig und gaben an, davon ausgegangen zu sein, dass sie auf dem Firmengelände nicht gesehen würden. Gegen den 17-jährigen Besitzer der Waffen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (afp/red)