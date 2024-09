ÖPNV: Sechs Prozent mehr Fahrgäste im Nahverkehr

Im 1. Halbjahr 2024 waren in Deutschland rund sechs Prozent mehr Fahrgäste im Linienverkehr mit Bussen und Bahnen unterwegs als im Vorjahreszeitraum. Vor allem das im Mai 2023 eingeführte Deutschlandticket dürfte zu dem Anstieg auf rund 5,6 Milliarden Fahrgäste beigetragen haben, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte.

1,3 Milliarden Fahrgäste bei der Bahn

Den größten Anstieg beobachteten die Statistiker demnach im Eisenbahnverkehr: um zwölf Prozent auf 1,3 Milliarden Fahrgäste. Der Nahverkehr mit Straßenbahnen zählte mit 1,9 Milliarden sieben Prozent mehr Fahrgäste. In Bussen wurde laut Statistikamt nur ein Anstieg um vier Prozent verzeichnet.

Die Statistiker weisen jedoch darauf hin, dass der Zuwachs hier in Realität höher ausgefallen sein könnte, weil Busse vergleichsweise selten mit automatischen Fahrgastzählsystemen ausgestattet sind.

„Wie experimentelle Analysen zeigen, wiesen Busunternehmen mit solchen Systemen bereits im Jahr 2023 höhere Fahrgastzuwächse auf als die Busunternehmen im ÖPNV insgesamt – bei Eisen- und Straßenbahnunternehmen zeigte sich dieser Effekt dagegen nicht.“

Deutlich weniger Fernverkehr wegen den Streiks

Im Linienfernverkehr nahm das Fahrgastaufkommen im Jahresvergleich hingegen um fünf Prozent ab. Die Statistiker führen dies vor allem auf streikbedingte Ausfälle im ersten Quartal zurück.

Dies führte über das erste Quartal gesehen zu elf Prozent weniger Fahrgästen in Fernzügen als im Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal gab es dann ein leichtes Wachstum um ein Prozent. Im gesamten 1. Halbjahr 2024 verzeichnete der Bahnfernverkehr 69 Millionen Fahrgäste, das waren fünf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Fernbusse häufiger genutzt

Im Linienfernverkehr mit Bussen reisten im 1. Quartal 2024 dagegen zwölf Prozent mehr Fahrgäste als im Vorjahresquartal, möglicherweise stiegen Fahrgäste aufgrund der streikbedingten Zugausfälle vermehrt auf Fernbusse um.

Darauf deuten auch die Zahlen für das von Bahnstreiks unbeeinflusste 2. Quartal 2024 hin, als drei Prozent weniger Fahrgäste mit Fernbussen unterwegs waren als im Vorjahresquartal. Im 1. Halbjahr 2024 insgesamt reisten im Linienfernverkehr mit Bussen fünf Millionen Fahrgäste, das waren vier Prozent mehr als im 1. Halbjahr 2023, so Destatis. (dts/afp/red)