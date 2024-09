77 Prozent halten Scholz für führungsschwach

Eine große Mehrheit der Deutschen hält Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für führungsschwach. In einer am Sonntag veröffentlichten Erhebung für das ZDF-„Politbarometer“ gaben 77 Prozent der Befragten an, Scholz setze sich nicht durch.

Lediglich 17 Prozent bescheinigten dem Kanzler Führungsstärke. Sechs Prozent hatten zu dieser Frage keine Meinung.

Die Forschungsgruppe Wahlen befragte für die Erhebung zwischen dem 3. und 5. September 1.328 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte telefonisch und online. Die mögliche Fehlerquote liegt bei plus/minus zwei bis drei Prozent.

Scholz als erneuter Kanzlerkandidat?

Im August, vor den Landtagswahlen, stieß die Ankündigung von Scholz, bei der nächsten Bundestagswahl erneut als Kanzlerkandidat der SPD anzutreten, auf wenig Zustimmung. Nur 29 Prozent aller Befragten durch das „Politbarometer“ befürworten eine erneute Kandidatur, 67 Prozent sprachen sich dagegen aus.

Selbst in der SPD-Anhängerschaft unterstützten nur 53 Prozent eine erneute Kandidatur, während 41 Prozent sie ablehnten.

Anfang des Jahres war eine deutliche Mehrheit von 67 Prozent einer „Politbarometer“-Umfrage mit der Arbeit von Olaf Scholz unzufrieden. Nur 28 Prozent fanden, dass er einen guten Job als Bundeskanzler macht. (afp/red)