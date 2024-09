Politbarometer: Union legt zu – Grüne und BSW verlieren

CDU/CSU, AfD und SPD haben im aktuellen ZDF-„Politbarometer“ jeweils leicht zugelegt. Für die Unionsparteien werden in der am Freitag veröffentlichten Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen nun 33 Prozent vorhergesagt (plus ein Punkt). Die AfD verbessert sich ebenfalls um einen Punkt auf 17 Prozent.

Auf dem dritten Platz folgt die SPD mit 15 Prozent (ebenfalls plus eins). Für die Grünen werden elf Prozent vorhergesagt (minus zwei). Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kommt demnach auf sieben Prozent (minus eins).

Die FDP würde mit weiterhin vier Prozent den Wiedereinzug in den Bundestag verpassen, ebenso die Linkspartei, die sich aber um einen Punkt auf vier Prozent verbessert. Für sonstige Parteien werden neun Prozent vorhergesagt.

Rechnerisch möglich wären bei diesem Ergebnis Koalitionen von CDU/CSU und SPD oder CDU/CSU und Grüne.

Für die Umfrage befragte die Forschungsgruppe Wahlen vom 3. bis 5. September 1328 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte. Die statistische Fehlerquote wurde mit zwei bis drei Prozentpunkten angegeben. (afp/red)