Polizei entdeckt professionelle Cannabisplantage in NRW

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat bei einer Durchsuchung im Oberbergischen Kreis eine Cannabisplantage mit hunderten Pflanzen entdeckt.

Die Plantage in dem Gebäude in Wipperfürth sei professionell betrieben worden, teilten die Staatsanwaltschaft in Köln und die Polizei in Gummersbach am Mittwoch mit.

Die mehr als 400 beschlagnahmten Cannabispflanzen hätten einen geschätzten Verkaufswert im hohen sechsstelligen Bereich.

Neben den Cannabispflanzen wurden auch Falschgeld, eine Armbrust und ein Schlagring beschlagnahmt.

Dem von der Staatsanwaltschaft Köln angeordneten Durchsuchungseinsatz waren demnach Hinweise auf Drogenhandel vorausgegangen. Die Ermittlungen gegen unbekannte Täter dauerten an. (afp/red)