Crailsheim: Polizei schießt aggressiven Ladendieb nieder

Im baden-württembergischen Crailsheim hat die Polizei am Donnerstag einen aggressiven Ladendieb niedergeschossen. Wie das Landeskriminalamt, die Polizei in Aalen und die Staatsanwaltschaft Ellwangen mitteilten, wurden Beamte am Morgen wegen eines Diebstahls in einer Tankstelle alarmiert. Der mit einem Messer bewaffnete mutmaßliche Täter flüchtete demnach zu Fuß und wurde von Einsatzkräften eingeholt.

Trotz eines Warnschusses und des Einsatzes von Pfefferspray habe sich der 43-Jährige aggressiv verhalten und geweigert, sein Messer wegzuwerfen, hieß es weiter. Ein Polizist habe daraufhin mehrere Schüsse auf ihn abgegeben. Der Mann wurde den Angaben zufolge verletzt und kam in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es. Die vom Landeskriminalamt geführten Ermittlungen dauerten an. (afp/red)