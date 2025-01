Portal für digitale Visaverfahren geht an den Start

Wer in Deutschland arbeiten, studieren oder eine Ausbildung beginnen will, kann das Visaverfahren nun digital in die Wege leiten. Das Auswärtige Amt (AA) schaltete am Mittwoch ein neues Portal für die digitale Antragstellung frei.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sprach von einer „echten Verwaltungsrevolution, die unseren Wirtschaftsstandort Deutschland stärkt“.

Das nationale Visum kann jetzt in 28 Kategorien und in allen 167 Visastellen weltweit online beantragt werden, wie das AA ausführte. Die Vereinfachung richtet sich an potenzielle Studierende, Arbeitskräfte und Auszubildende und ihre Familienangehörigen.

Baerbock verwies auf den Fachkräftemangel: „Jedes Jahr fehlen mindestens 400.000 Fachkräfte in Deutschland. […] Und auch um Auszubildende sowie Studentinnen und Studenten stehen wir als Wirtschaftsnation im globalen Wettbewerb.“

In einer „längst überfälligen Strukturreform“ sei deshalb nun das bisherige Visumverfahren „einmal vom Kopf auf die Füße gestellt“. (afp)