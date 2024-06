Engpässe und Stornierungen an Flughäfen erwartet

Die Reisesaison in diesem Jahr könnte an vielen Flughäfen erneut von logistischen Problemen überschattet werden. „Es ist davon auszugehen, dass die mangelnden Verfügbarkeiten an neuen Flugzeugen und die anhaltenden personellen Engpässe der Fluggesellschaften für Pannen und Programmänderungen sorgen werden“, erklärte Oskar de Felice vom Fluggastrechte-Portal Flightright am Mittwoch.

Zu den logistischen Herausforderungen komme zudem ein Rekord-Buchungsaufkommen.

Bereits im ersten Halbjahr hätten die deutschen Flughäfen und Airlines einer Auswertung von Flightright zufolge „die höchsten Stornierungsquoten in ganz Europa“ aufgewiesen, erklärte de Felice weiter.

„Wir empfehlen deshalb allen Reisenden, ihre Reisepläne mit zusätzlicher Flexibilität und Vorsicht zu gestalten.“ (afp/red)