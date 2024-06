Rukwied für weitere vier Jahre zum Vorsitzenden des Bauernverbands gewählt

Bauernpräsident Joachim Rukwied ist für eine weitere Amtszeit an die Spitze des Deutschen Bauernverbands (DBV) gewählt worden. Rukwied konnte beim Deutschen Bauerntag in Cottbus am Mittwoch 409 der 482 abgegebenen Stimmen der Delegierten auf sich vereinen. 58 Delegierte stimmten gegen seine Wiederwahl, 15 enthielten sich.

Rukwied steht bereits seit 2012 an der Spitze des Deutschen Bauernverbands. Von 2017 bis 2020 war er außerdem Präsident des europäischen Bauernverbands Copa.

Der Deutsche Bauerntag geht noch bis Donnerstag. Am Mittwoch eröffnete Rukwied das Jahrestreffen mit heftiger Kritik an der Agrarpolitik der Bundesregierung sowie Forderungen nach mehr Geldern aus der EU. Am Donnerstag wird Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) in Cottbus erwartet. (afp)