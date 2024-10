Rund 7.000 Menschen betroffen: Weltkriegsbombe in Köln kontrolliert gesprengt

Nach einer aufwändigen Evakuierung von zahlreichen Wohnhäusern und mehreren Kliniken ist in Köln eine Weltkriegsbombe kontrolliert gesprengt worden. Fachleute des Kampfmittelräumdiensts machten den bei Sondierungsarbeiten auf einem Klinikgelände entdeckten Blindgänger am Freitag unschädlich, wie die Stadt mitteilte. Die kontrollierte Sprengung war wegen Komplikationen beim Entschärfungsversuch nötig geworden.

Die Arbeiten verzögerten sich, weil der Kampfmittelräumdienst nur einen der beiden Aufschlagzünder der Bombe entschärfen konnten. Für die kontrollierte Sprengung fuhren dann mit dutzenden Tonnen Sand beladene Schwerlaster zur Fundstelle. Die Lastwagen wurden von einer Polizeieskorte begleitet.

Die US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwoch im Stadtteil Merheim auf einem Klinikgelände entdeckt worden. Auch drei Abwurfbehälter mit sogenannten Stabbrandbomben wurden gefunden, konnte aber sicher abtransportiert werden. Die Behörden in der Domstadt richteten rund um den Fundort einen Sperrkreis mit einem Radius von 500 Metern ein.

Rund 6.400 Anwohner mussten während der Entschärfung ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Für die Betroffenen wurde eine Anlaufstelle in einer Schule eingerichtet. Von der Evakuierung waren auch drei Kliniken mit insgesamt rund 650 Patienten betroffen. Zwei der Kliniken wurden bereits bis Freitag evakuiert, während die Räumung der dritten in den Stunden vor den Entschärfungsarbeiten erfolgte.

Ein teilweise in dem Bereich liegendes Seniorenheim im Stadtteil Neubrück musste nicht evakuiert werden. Dort genügte nach Angaben der Stadt eine Verlegung von fast 280 Bewohnern in Gebäudeteile, die nicht in der Gefahrenzone lagen. (afp/red)