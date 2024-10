Scholz empfängt am Mittwoch den französischen Präsidenten Macron

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt am Mittwoch (12.00 Uhr) den französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Kanzleramt. In dem vertraulichen Gespräch der beiden Politiker soll es laut Bundesregierung um die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich sowie um europapolitische und internationale Themen gehen. Eine Pressebegegnung ist am Mittwoch nicht geplant.

Regierungssprecher Steffen Hebestreit verwies in diesem Zusammenhang auf den engen Terminkalender des Kanzlers an diesem Tag. Das Treffen mit Macron werde voraussichtlich nur 45 Minuten oder eine Stunde dauern. Beide Politiker stehen derzeit nach schlechten Wahlergebnissen ihrer jeweiligen Regierungslager unter Druck. Am Nachmittag stellt sich Scholz dann bei einem so genannten Kanzlergespräch in Schwerin den Fragen von Bürgern (14.50 Uhr). (afp/red)