Schwedische Königin Silvia kommt zu zweitägigem Besuch nach Berlin

Die schwedische Königin Silvia wird ab Mittwoch (13.00 Uhr) zu einem zweitägigen Besuch in Berlin erwartet. Zunächst wird sie in Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender empfangen. Anschließend nimmt die Monarchin an einem runden Tisch zum Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche teil.

Anlass ist das 25-jährige Bestehen der von Königin Silvia gegründeten World Childhood Foundation. Diese finanzierte auch das sogenannten Childhood-Haus an der Berliner Charité mit, für das im Beisein der Königin am Donnerstag der erste Spatenstich erfolgt. Die Kinderschutzeinrichtung dient der interdisziplinären Versorgung und rechtlichen Fallabklärung bei Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch oder schwerer körperlicher Misshandlung. (afp)