750.000 Euro Schaden: Schweinestall mit 18 Tieren und Fahrzeugen abgebrannt

In Niedersachsen ist ein Schweinestall mitsamt 18 Tieren und 20 Fahrzeugen abgebrannt. Alle Schweine verendeten, wie die Polizei in Cloppenburg am Donnerstag berichtete. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 750.000 Euro.

Der Schweinemaststall in der Gemeinde Emstek geriet demnach am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer breitete sich schnell aus, so dass beim Eintreffen der Feuerwehr bereits das Dach in Flammen stand. Die Feuerwehr war mit hundert Einsatzkräften vor Ort. (afp/red)