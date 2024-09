Selenskyj heute in Ramstein und Frankfurt — Gespräche mit Pistorius und Scholz

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Freitagvormittag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz eingetroffen, um am Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe teilzunehmen.

Auf Einladung von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin versammeln sich dort Verteidigungsminister und hochrangige Militärvertreter, um über die militärische Unterstützung der Ukraine zu beraten.

Ein Sprecher der Bundesregierung bestätigte zudem, dass Selenskyj am Nachmittag ein Vieraugengespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Frankfurt am Main führen wird.

Raketen und Flugabwehr

Bei den Treffen im sogenannten Ramstein-Format beraten Verteidigungsminister und Militärvertreter regelmäßig über die Bemühungen, die Ukraine mit Waffen, Ausrüstung und logistischer Hilfe im Krieg gegen Russland zu unterstützen. Die Teilnahme von Staats- und Regierungschefs ist nicht üblich.

Erwartet werden in Ramstein etwa Beratungen darüber, wie die Flugabwehr der Ukraine gestärkt werden kann. Zur Kontaktgruppe gehören rund 50 Staaten, darunter Deutschland. Wie bei früheren Gesprächen auf dem Stützpunkt bei Kaiserslautern wurden auch Nicht-NATO-Staaten eingeladen. Es ist das 24. Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe, allerdings wurden die meisten Gespräche als Videokonferenzen geführt.

Am Nachmittag ist für etwa 16:15 Uhr eine Pressekonferenz geplant, um über die Ergebnisse des Treffens zu informieren. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wird voraussichtlich bereits um 12:10 Uhr vor die Presse treten.

(mit Material von afp)