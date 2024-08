Silke Schneider ist neue Finanzministerin von Schleswig-Holstein

Die Grünen-Politikerin Silke Schneider ist neue Finanzministerin des Landes Schleswig-Holstein. Sie trat ihr Amt am Donnerstag in Kiel an, wie das Finanzministerium mitteilte. Damit löste sie Monika Heinold (Grüne) ab. Diese hatte im Juni angekündigt, sich nach zwölfjähriger Amtszeit aus persönlichen Gründen zurückzuziehen.

Vom Gerichtssaal ins Ministerium

„In diesen gesellschaftlich und politisch schwierigen Zeiten an so zentraler Stelle mitzugestalten, ist mir eine große Ehre“, erklärte Schneider. „Ich werde mich dafür einsetzen, dass das Land weiterhin handlungs- und zukunftsfähig ist und mit meinem Engagement dazu beitragen, dass Schleswig-Holstein gut durch die nächsten Jahre kommt.“

Schneider ist promovierte Juristin und war viele Jahre als Richterin tätig. 2020 übernahm sie das Amt der Präsidentin des Landgerichts Lübeck, seit 2021 war sie außerdem Mitglied des Landesverfassungsgerichts. Teil der Landesregierung war Schneider bereits von 2014 bis 2020 – als Staatssekretärin im Umwelt- und dann im Finanzministerium.

Schneiders Vorgängerin Heinold war seit 2012 Landesfinanzministerin in Kiel. Seit Februar 2018 war die 65-Jährige zudem stellvertretende Ministerpräsidentin unter Regierungschef Daniel Günther (CDU). Diesen Posten übernimmt Landessozialministerin Aminata Touré (Grüne). (afp/red)