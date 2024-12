SPD: Scholz zum Spitzenkandidaten gewählt

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Samstag zum Spitzenkandidaten seiner Partei für die Bundestagswahl am 23. Februar gewählt worden. In Potsdam stimmten am Samstag 109 von 120 Delegierten für ihn. Acht Delegierte stimmten mit Nein.

Scholz tritt in seinem Wahlkreis in Potsdam erneut gegen Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) an. Bei der Bundestagswahl 2021 hatte er das Direktmandat gewonnen.

Der Kanzler hatte schon Ende November die Schwerpunkte seiner Partei im Wahlkampf präsentiert. Dazu gehören eine Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro, bezahlbare Mieten, sichere Renten und niedrige Energiepreise im Kampf gegen die Wirtschaftskrise.

Die SPD kommt in den Umfragen aktuell nur auf Werte von höchstens 17 Prozent und damit auf den dritten Platz hinter der weit vorne liegenden Union und der AfD. Scholz selbst muss zudem mit schwachen persönlichen Beliebtheitswerten kämpfen. (afp)