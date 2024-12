Mehr als 5 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland – neun von zehn werden zu Hause versorgt

Fast neun von zehn Pflegebedürftigen werden in Deutschland zu Hause versorgt. Ihr Anteil lag im Dezember 2023 bei 86 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Das waren 17 Prozent oder 721.000 mehr als bei der letzten Erhebung vor zwei Jahren.

Die Zahl der Pflegebedürftigen, die in einem Heim versorgt wurden, stieg laut Statistik im selben Zeitraum um 0,8 Prozent auf 800.000 Menschen. Das entspricht 14 Prozent aller Pflegebedürftigen.

Insgesamt waren im Dezember 2023 5,7 Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes. 78 Prozent von ihnen waren 65 Jahre oder älter. Die Mehrheit der Pflegebedürftigen war mit 61 Prozent weiblich, was mit der höheren Lebenserwartung von Frauen erklärt wird. (afp/red)