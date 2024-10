Essen: Stromausfall auf Beatmungsstation für Kinder – Patienten verlegt

In einer Kinderintensivpflege-Einrichtung in Essen, in der Kinder beatmet werden, ist es am Samstagabend zu einem Stromausfall gekommen. Die gesamte Station, auf der 16 Kinder versorgt wurden, war nach Angaben der Essener Feuerwehr durch einen technischen Defekt von der Energieversorgung abgeschnitten. Eine Notversorgung funktionierte nicht. Ursache für den Stromausfall war ein technischer Defekt im Stromverteilerkasten, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntag sagte.

Vorsorglich wurde ein sechs Monate altes Kind in einem Inkubator in die Universitätsmedizin Essen gebracht. Vier weitere Kinder wurden mit Rettungswagen in eine medizinische Einrichtung nach Gelsenkirchen verlegt. Elf Kinder wurden innerhalb der Essener Klinik verlegt und werden dort weiterbehandelt.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren unter anderem mit sechs Rettungsfahrzeugen sowie zwei Löschfahrzeugen und der Fachgruppe Elektroversorgung für rund drei Stunden im Einsatz. (afp/red)