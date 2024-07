Temporäre Kontrollen an deutsch-französischer Grenze gestartet

An der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich laufen seit Samstag wieder temporäre Kontrollen der Bundespolizei. Die Maßnahme soll für die Zeit der Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris für „ein Höchstmaß an Sicherheit“ sorgen, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit.

„Diese anlassbezogenen vorübergehenden Binnengrenzkontrollen sind erforderlich, um grenzüberschreitend agierende potenzielle Straftäter und Gefährder im grenzüberschreitenden Verkehr im genannten Kontext frühzeitig zu erkennen.“

Bis 30. September

Die Kontrollen sind noch bis 30. September geplant. Der Ministeriumssprecher kündigte an, dass sie sich „auf das für die Sicherheit erforderliche Maß beschränken und den grenzüberschreitenden Verkehr so gering wie möglich beeinträchtigen“ sollen. Die Auswirkungen für Anwohner, Grenzpendler und die Wirtschaft sollten „so gering wie möglich gehalten werden“.

Bis Freitag liefen noch vorübergehende Kontrollen an allen deutschen Grenzen. Diese waren für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland eingeführt worden und liefen nun aus. An den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz waren die Kontrollen aber bereits bis Mitte Dezember verlängert worden, an der deutsch-österreichischen Grenze bis Mitte November. Dabei geht es vor allem um die Eindämmung der irregulären Migration. (afp)