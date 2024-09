Thüringen: Wahlausschuss gibt endgültiges Ergebnis bekannt

Nach der Wahl in Thüringen ermittelt der Landeswahlausschuss am Donnerstag (10:00 Uhr) in öffentlicher Sitzung das endgültige Ergebnis. Im Anschluss daran wird das Wahlergebnis in Erfurt bekannt gegeben.

In Thüringen wurde am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Nach dem vorläufigen Ergebnis gewann die AfD mit 32,8 Prozent die Wahl deutlich.

Zweitstärkste Kraft wurde die CDU mit 23,6 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) folgte mit 15,8 Prozent vor der Linken mit 13,1 Prozent und der SPD mit 6,1 Prozent.

Da alle anderen Parteien Koalitionen mit der AfD ablehnen, wird die Regierungsbildung schwierig. Die CDU um Landeschef Mario Voigt führt derzeit erste Gespräche mit dem BSW und der SPD über ein mögliches Bündnis, das aber keine eigene Mehrheit hätte. (afp/red)