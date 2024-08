Thüringer AfD-Spitzenkandidat Höcke sagt Diskussionsrunde ab

Der thüringische AfD-Chef Björn Höcke wird nicht an einer weiteren Diskussionsrunde der Spitzenkandidaten vor der Landtagswahl am Sonntag teilnehmen. Wie der Fernsehsender ntv und der Radiosender „Antenne Thüringen“ am Mittwoch mitteilten, ließ Höcke seine Teilnahme an dem für den Nachmittag geplanten Format aus „gesundheitlichen Gründen“ kurzfristig absagen. Nähere Angaben lägen nicht vor. Als Ersatz nehme der zweite Thüringer AfD-Landeschef Stefan Möller an der Runde teil.

Die Sender gaben an, Höcke habe bereits am Montag versucht, für die seit drei Monaten geplante Diskussion abzusagen. Zunächst habe er „private Gründe“ dafür angeben lassen. Auf Nachfrage sei er nicht bereit gewesen, dies zu präzisieren. Schließlich habe Höcke am Dienstag erneut zu- und am Mittwoch endgültig abgesagt. Am Montag hatte Höcke an der „Wahlarena“ im Fernsehen des „Mitteldeutschen Rundfunks“ teilgenommen.

In Thüringen wird ebenso wie in Sachsen am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Die AfD liegt in Umfragen zur Wahl in Thüringen mit rund 30 Prozent auf dem ersten Platz vor der CDU von Spitzenkandidat Mario Voigt, dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und der Linkspartei von Ministerpräsident Bodo Ramelow. Die SPD liegt knapp über der Fünfprozenthürde, während Grüne und FDP den Wiedereinzug in den Erfurter Landtag verpassen könnten. (afp)