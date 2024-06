TICKER Europawahl: Eklat bei Scholz-Rede in Duisburg – Wahlen haben begonnen

In vielen Ländern der EU gehen heute weitere Wähler zu den Wahlurnen. Erste Hochrechnungen zu den Ergebnisse sind ab 20:15 Uhr zu erwarten, Ergebnisse ab 23 Uhr. In Deutschland finden am Sonntag gleichzeitig mit der Europawahl auch Kommunalwahlen sowie in Thüringen viele Stichwahlen über Bürgermeister und Landräte statt.

8:23 Uhr: Palästina-Aktivisten stören Scholz-Auftritt in Duisburg

Am 8. Juni wurde der Wahlkampfabschluss der SPD in Duisburg gestört. Pro-Palästinensische Demonstranten hatten sich die Hände rotgefärbt und demonstrierten gegen Israels Militäroperationen im Gazastreifen.

Schon im Vorfeld hatte das Bündnis „Duisburg stellt sich quer“ in den sozialen Medien gegen den SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz mobil gemacht. Auf Facebook hieß es: „Kommt und protestiert gegen eine Politik der Hochrüstung, des Sozialabbaus und der Repression gegen die Palästina-Solidarität!“ Das Bündnis bezeichnete Scholz als „Kriegskanzler“, dem man einen gebührenden Empfang bereiten wolle. Auf Instagram warb die Gruppe „Offenes Antifaschistisches Treffen Duisburg“ für die Demo.

Da mehrere Versammlungen und Veranstaltungen im Innenstadtbereich angemeldet waren, war die Polizei mit entsprechenden Kräften bereits vor Ort.

Am Rande der Wahlkampf-Veranstaltung kam es zu einer nicht angemeldeten Versammlung, bei der drei Rauchtöpfe von Versammlungsteilnehmern angezündet wurden, heißt seitens der Polizei. Eine bislang unbekannte Person habe ein Bengalisches Feuer gezündet.

Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein. Von 84 Personen wurden die Personalien festgestellt. Währenddessen versammelten sich rund 60 Personen spontan, um gegen die polizeilichen Maßnahmen zu demonstrieren.

7:37 Uhr: Belgien und Bulgarien

Belgien heute gleichzeitig ein neues Parlament gewählt. Prognosen werden nach Schließung der Wahllokale um 16:00 Uhr erwartet. Neben dem nationalen Parlament werden die Regionalkammern neu gewählt. Aufgerufen sind rund 8,5 Millionen Bürger. Anders als in Deutschland herrscht Wahlpflicht.

Auf Bundesebene könnte die amtierende Koalition unter Regierungschef Alexander De Croo ihre Mehrheit verlieren. Ihr gehören Sozialdemokraten, Grüne, Liberale und Christdemokraten an. Mit Zugewinnen kann unter anderem die Rechtsaußen-Partei Vlaams Belang rechnen. Die Vlaams Belang strebt die Unabhängigkeit der niederländischsprachigen Region Flandern eintritt. Sie lehnt eine multikulturelle Gesellschaft ab und fordert die Assimilation von Einwanderern an die flämische Kultur.

Auch in Bulgarien findet gleichzeitig die vorgezogene Parlamentswahl statt. Mit der sechsten Wahl innerhalb von drei Jahren könnte ein alter Bekannter, der ehemalige Regierungschef Bojko Borissow, in die Führung des ärmsten Landes der EU zurückkehren.

Im Wahlkampf stellte er die Bildung einer Koalition in Aussicht, mit der die jahrelange politische Instabilität in dem Land beendet werden soll. Als möglichen Partner dafür brachte sich bereits die Partei der türkischen Minderheit DPS ins Gespräch. In aktuellen Umfragen liegt Borissows konservative Gerb-Partei derzeit mit rund 25 Prozent vorn.

Das liberale Reformbündnis PP-DP, mit dem die Konservativen nach der vorherigen Wahl im vergangenen Jahr eine Koalition eingingen, musste massive Verluste hinnehmen und kommt auf knapp 15 Prozent.

7:00 Uhr: Die Wahllokale öffnen

In Deutschland und den meisten anderen EU-Ländern stimmen die Wähler am Sonntag über die Zusammensetzung des Europaparlaments ab. In Griechenland und einigen anderen östlich gelegenen Staaten öffneten die Wahllokale um 7:00 Uhr vor dem Wahlbeginn in anderen Mitgliedstaaten.

Insgesamt sind bei den Europawahlen mehr als 360 Millionen Europäer zum Urnengang aufgerufen, um 720 Mitglieder des Europäischen Parlaments zu bestimmen.

96 EU-Abgeordnete werden aus Deutschland kommen, wo rund 65 Millionen Menschen wahlberechtigt sind. Die deutschen Wahllokale sind am Sonntag von 8:00 bis 18:00 Uhr geöffnet – danach werden die ersten Prognosen auf Grundlage von Nachwahlbefragungen erwartet.

In Deutschland treten mehr als 1.400 Kandidaten aus 35 Parteien und sonstigen Gruppierungen an. Erstmals dürfen auch Wähler im Alter von 16 und 17 Jahren an der Europawahl in Deutschland teilnehmen – dies betrifft laut Statistischem Bundesamt rund 1,4 Millionen Menschen.

Ergebnisse für die EU kommen nach 23 Uhr

Ergebnisse für die gesamte EU werden erst am späten Abend veröffentlicht, wenn in allen EU-Staaten die Wahllokale geschlossen sind. In Italien ist die Wahl erst um 23:00 Uhr vorbei.

Ab 20:15 Uhr gibt es von der EU aber erste Prognosen für das Europaparlament auf Basis von Nachwahlbefragungen und Teilergebnissen.

Als erste hatten am Donnerstag bereits die Wahlberechtigten in den Niederlanden ihre Stimme abgegeben, am Freitag folgten Irland und Tschechien, am Samstag Italien, die Slowakei, Lettland, Malta und die französischen Überseegebiete. In Italien wird die Abstimmung am Sonntag fortgesetzt. In Belgien und Bulgarien finden am Sonntag auch Parlamentswahlen statt.

Umfragen deuteten auf einen Rechtsruck im Europäischen Parlament hin. In den Niederlanden lag das rot-grüne Bündnis ersten Prognosen zufolge knapp vor der Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders. (afp/dpa/dts/red)