TICKER Hochwasser: Regensburg ruft Katastrophenfall aus – Überflutung der Innenstadt von Esslingen befürchtet

Der Deutsche Wetterdienst hat alle bestehenden Unwetterwarnungen vor schweren Gewittern mit Starkregen für Deutschland aufgehoben. In vielen Kommunen Bayerns gilt der Katastrophenfall, ein Feuerwehrmann kam ums Leben, ein weiterer wird vermisst. Die Autobahn A9 bei Ingolstadt ist gesperrt, zwei Waggons eines ICE entgleisten. Die Bundeswehr ist mit im Hochwassereinsatz. Hier der TICKER vom Sonntag, 2. Juni.

8:59 Uhr: Höchste Meldestufe an der Donau

An der Donau wird Meldestufe vier – die höchste Stufen – derzeit von Regensburg bis Straubing erreicht, in Passau soll es am Montagabend so weit sein. In Kehlheim soll der Fluss im Laufe des Tages in den Bereich eines 20-Jahres-Hochwassers steigen.

Die Hochwasserlage spitzt sich in einigen Gebieten Baden-Württembergs zu. Besonders kritisch war die Lage am Montagmorgen in den beiden Kreisen Rems-Murr und Ostalb. Wegen der ansteigenden Flusspegel wurden in Abtsgmünd (Ostalbkreis) flussnahe Wohngebiete evakuiert.

8:50 Uhr: Zwei Menschen vermisst

Zwei Menschen gelten derzeit als vermisst: Einen im Hochwasser vermissten Feuerwehrmann im schwäbischen Offingen haben die Einsatzkräfte noch nicht gefunden. Die Suche werde weiter fortgesetzt, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen.

Der 22-Jährige war in der Nacht zum Sonntag in der Gemeinde im Landkreis Günzburg mit einem Boot der DLRG-Wasserrettung unterwegs gewesen. Das mit fünf Einsatzkräften besetzte Boot war aufgrund starker Strömung gegen 2.50 Uhr gekentert. Vier Einsatzkräfte konnten sich aus eigener Kraft an Land retten und blieben unverletzt.

Ebenfalls seit Sonntag wird im oberbayerischen Schrobenhausen eine Frau vermisst. Rettungskräfte vermuteten sie in einem überfluteten Keller. Wegen der gefährlichen Lage konnten Helfer aber bis Sonntagabend nicht nach ihr suchen. Ob sie mittlerweile gefunden wurde, konnte ein Polizeisprecher am Montag zunächst nicht sagen.

8:22 Uhr: Überflutung der Innenstadt von Esslingen befürchtet

Esslingen am Neckar befürchtet eine teilweise Überflutung der Innenstadt – zum Schutz wurde ein provisorischer Damm gebaut. Im baden-württembergischen Ostalbkreis wurden Menschen in mehreren Gemeinden evakuiert.

Im bayerischen Landkreis Pfaffenhofen brach derweil am Morgen ein weiterer Damm bei Manching. Die Bewohner vor Ort wurden aufgefordert, die Erdgeschosse in ihren Häusern und Wohnungen zu verlassen und höhere Stockwerke aufzusuchen. Mittlerweile ist der Damm des Flusses Paar, ein Nebenfluss der Donau, an drei Stellen gebrochen. In der Grund- und Mittelsschule Reichertshofen, wo rund 250 Betroffene untergebracht sind, findet am Montag kein Unterricht statt.

8:10 Uhr: Regensburg ruft Katastrophenfall aus

Das Wasser der Donau steigt, auch Regensburg hat nun den Katastrophenfall ausgerufen. Am Messpunkt Eiserne Brücke erreichte das Wasser in den frühen Morgenstunden einen Stand von 5,80 Meter. Um 7 Uhr meldete der Hochwassernachrichtendienst Bayern einen Stand von 5,90 Meter. Noch vor einer Woche lag die Höhe bei rund 2,70 Meter. Beim vergangenen Hochwasser am 4. Juni 2013 wurden schließlich 6,28 Meter erreicht.

8:00 Uhr: Vb-Wetterlage wie im Ahrtal

Die hohen Regenmengen kamen durch eine typische Vb-Wetterlage zustande. Vor allem in Württemberg und im westlichen Bayern wurden ab Freitag, 31.5., Regenmengen über 100, teilweise um die 120 l pro Quadratmeter angekündigt. Die Luftmassen bewegen sich dabei aus nördlicher Richtung gen Süden, was zu Staueffekten an den Mittelgebirgen im Süden führt.

An den Mittelgebirgen und den Alpen kommt es zu einem Aufgleiten warmer Luftmassen auf kühlere am Boden und damit zu massiven Niederschlägen. Zudem gibt es konvektive Einschübe mit Schauern und Gewittern. Derartige Staueffekte waren auch bei der Ahrflut 2021 oder im Erzgebirge 2002 ausschlaggebend. Vor allem kleine Flüsse und Bäche müssen dann in kürzester Zeit viel Wasser aufnehmen.

Am Montag beruhigt sich langsam die Lage. Es kann im Osten und vor allem im Süden etwa ab den Mittagsstunden teilweise kräftige Gewitter geben. Zu rechnen ist damit südlich des Mains bis zur Donau, am Hochrhein und im nördlichen Alpenvorland.

Auch in Thüringen und Sachsen, bis zum östlichen Sachsen-Anhalt und Brandenburg/Berlin sind Gewittern mit Starkregen möglich. In der Nacht klingen die Gewitter ab. Südlich der Donau kann es auch am Vormittag Schauer geben. Die erwarteten Regenmengen liegen zwischen 15 und 40 Liter pro Quadratmeter.

7:50 Uhr: Zugausfälle – München teilweise nicht anfahrbar

Es kommt weiterhin zu Zugausfällen im Nah- und Fernverkehr. München sei zurzeit mit Fernverkehrszügen aus Richtung Stuttgart, Würzburg und Nürnberg nicht anfahrbar, teilte die Bahn mit.

Hinzu kommen einzelne weitere Zugausfälle nördlich/westlich des Störungsgebietes. Bei den noch verkehrenden Zügen komme es zu einer sehr hohen Auslastung, so das Unternehmen. Konkret sind die Strecken „München – Nürnberg – Erfurt – Berlin“, „Karlsruhe – Stuttgart – Ulm – Augsburg – München“, „Stuttgart – Mannheim – Frankfurt(M)“, „München – Lindau – Bregenz – Zürich“, „Karlsruhe – Stuttgart – Crailsheim – Nürnberg“ und „Augsburg – Kempten(Allgäu) – Oberstdorf“ von Ausfällen betroffen.

Alle Fahrgäste, die bis einschließlich Sonntag ein Ticket für eine Reise im Zeitraum Sonntag bis Montag gekauft haben und diese aufgrund der Unwetterschäden verschieben möchten, können ihr Ticket laut Bahn zu einem späteren Zeitpunkt nutzen.

Die Zugbindung wurde aufgehoben. Das Ticket gelte dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen könnten kostenfrei storniert werden, teilte der Konzern mit.

7:35 Uhr: Schüler bleiben zu Hause

Viele Schulen in besonders betroffenen Regionen haben den Präsenzunterricht für Montag abgesagt, auch Kitas oder Förderzentren sollen zu bleiben. Für jüngere Schulkinder sind teilweise Notbetreuungen eingerichtet.

7:03 Uhr: Politiker vor Ort

Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (beide SPD) besuchen heute ab 11 Uhr das bayerische Hochwassergebiet Reichertshofen im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. Vor Ort werden auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Landesinnenminister Joachim Herrmann (beide CSU) sein. Auch die Präsidentin des Technischen Hilfswerks, Sabine Lackner, wird zu dem Termin erwartet.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) besuchen am Montag ab 11 Uhr Meckenbeuren im Bodenseekreis. Später ist ein Besuch in der Gemeinde Erbach im Alb-Donau-Kreis geplant.

In Meckenbeuren waren in der Nacht zum Samstag 1.300 Menschen aufgerufen worden, ihre Wohnungen zu verlassen. Trotz sinkender Pegelstände bleibt die Lage angespannt, wie die Gemeindeverwaltung am Sonntag mitteilte. Für Montag werde mit einem erneuten Anstieg gerechnet.

7:00 Uhr: DRK fordert „Zeitenwende“ bei der Finanzierung des Bevölkerungsschutzes

Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeldt, mahnt einen dringenden Ausbau der Katastrophenvorsorge an. „Die neuerlichen Hochwasserlagen unterstreichen die Bedeutung eines starken Bevölkerungsschutzes in Deutschland“, sagte Hasselfeldt. Deutschland habe diesbezüglich „insgesamt Nachholbedarf“. „Es braucht deshalb eine Zeitenwende, insbesondere, was die nachhaltige und zukunftsgerichtete Finanzierung des Bevölkerungsschutzes angeht.“

Ähnlich äußerten sich Vertreter der Kommunen. Der Bayerische Gemeindetag verlangte „eine neue Strategie“. „Wir brauchen mit dem Freistaat eine Vereinbarung“, sagte Gemeindetagsdirektor Hans-Peter Mayer. Derzeit seien die Eigenanteile der Gemeinden teils sehr hoch.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sprach sich dagegen für mehr Eigenverantwortung aus. „Allem voran braucht es mehr Eigenverantwortung, Eigenvorsorge und eine Bereitschaft der Gesellschaft, das Problem gemeinsam anzugehen und auch selbst aktiv zu werden“, sagte DStGB-Präsident Uwe Brandl dem Blatt. Dazu gehöre es etwa, „Grundstücke abzugeben, wenn das zum Hochwasserschutz erforderlich ist“. Aber auch die Mitfinanzierung von Schutzmaßnahmen oder der Verzicht auf das Bauen im Überschwemmungsbereich seien denkbar.

6:30 Uhr: Bahnverkehr stark beeinträchtigt

Wegen der Unwetterschäden bleibt der Bahnverkehr im Süden Deutschlands heute stark beeinträchtigt. Die Deutsche Bahn teilte in der Nacht mit: „Wir raten von Reisen in die betroffenen Hochwassergebiete in Bayern und Baden-Württemberg ab und empfehlen, nicht notwendige Reisen zu verschieben. Bitte rechnen Sie zusätzlich damit, dass es bei den noch verkehrenden Zügen zu einer sehr hohen Auslastung kommt.“

Der Fernverkehr könne München von Norden und Westen derzeit nicht anfahren. Auch der Nahverkehr in Bayern bleibe stark beeinträchtigt. Für die Nacht wurden in Stuttgart, Nürnberg und München für Fahrgäste Aufenthaltszüge eingerichtet.

6:20 Uhr: Mehrere Orte in Ba-Wü evakuiert – „Land unter“

In der Nacht waren wegen Überflutungen in der Stadt Ebersbach an der Fils südöstlich von Stuttgart nach Einschätzung des Landratsamts zahlreiche Menschen in Gefahr. Die Überflutungen betrafen ein Wohngebiet, es wurde eine sogenannte außergewöhnliche Einsatzlage angeordnet, wie das Landratsamt Göppingen am frühen Morgen mitteilte.

In Bayern wurde die Situation am Abend in den schwäbischen Landkreisen Günzburg und Donau-Ries schwieriger. Mehrere Orte wurden evakuiert. Auch Reichertshofen wurde am Wochenende von Wassermassen überschwemmt.

Im Rems-Murr-Kreis (Baden-Württemberg) ist die Lage in der Gemeinde Rudersberg angespannt, sagte ein Sprecher der Polizei. „In Rudersberg ist Land unter, alles ist überflutet.“ Menschen seien in ihren Häusern eingeschlossen und würden von der Feuerwehr evakuiert. Die Lage sei noch komplett unübersichtlich.

Auch im baden-württembergischen Ostalbkreis wurden wegen vorhergesagter Überflutungen vorsorglich Menschen in Teilen der Gemeinden Leinzell, Heuchlingen und Göggingen aus ihren Häusern gebracht, wie eine Sprecherin des Krisenstabs mitteilte.

Die Gemeinde Täferrot sollte komplett evakuiert werden. Erste Überflutungen hätten den Ort an der Lein am Morgen bereits erreicht. Wegen schwerer Gewitter und Starkregens erreichten zwei Rückhaltebecken in der Region ihre maximalen Füllstände – sie liefen kontrolliert über. Etwa 250 bis 300 Menschen wurden in der Nacht an sichere Orte gebracht.

6:05 Uhr: Entspannung an den Donauzuflüssen in Bayern

In Bayern gehen an den Zuflüssen zur Donau die Fluten nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes Bayern vielerorts langsam zurück. Hier seien die Höchststände weitgehend erreicht, hieß es in der Nacht im Lagebericht. Nun konzentriere sich das Hochwasser zunehmend auf die Donau selbst. Neuerliche Regenfälle könnten den weiteren Rückgang allerdings verzögern.

5:50 Uhr: Weiterhin Regen erwartet

Es gibt vor allem in Süddeutschland noch gebietsweise schauerartige Regenfälle mit Potenzial für Starkregen. Ab Montagmittag vor allem in Gebieten südlich der Donau sowie am Bayerischen Wald, später bis zum Hochrhein und im nördlichen Alpenvorland. Am Abend sind auch an den Alpen erste kräftige Gewitter mit Starkregen möglich.

Auch für den Osten Deutschlands erwartet der DWD ab dem Nachmittag Gewitter mit Starkregen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit.

(Mit Material der Agenturen)