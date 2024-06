TICKER Hochwasser: Autobahn A9 wieder frei – Passau erhöht seine Sandsackwälle

Der Deutsche Wetterdienst hat alle bestehenden Unwetterwarnungen vor schweren Gewittern mit Starkregen für Deutschland aufgehoben. Während sich die Wetterlage in Baden-Württemberg entspannt, werden die Folgen des Hochwassers sichtbar. Tausende Helfer sind weiter im Einsatz. Vier Todesopfer wurden bislang geborgen. Hier der TICKER vom Sonntag, 2. Juni.

9:55 Uhr: Übersicht der Deutsche Bahn

Die Deutsche Bahn meldet, dass München von Westen und Norden her nicht angefahren werden kann. Betroffen von Hochwasserprobleme ist derzeit:

auf der Strecke Stuttgart-Ulm-Augsburg-München der Abschnitt zwischen Ulm und Augsburg,

auf der Strecke Nürnberg-Donauwörth-Augsburg-München der Abschnitt zwischen Donauwörth und Augsburg,

auf der Strecke München-Memmingen-Lindau der Abschnitt zwischen Buchloe und Memmingen sowie

die gesamte Strecke Ulm-Memmingen-Kempten.

Die Bahn weitet ihre Kulanzregelung bei Fahrkarten auf den Dienstag aus – zwischen Sonntag und Dienstag gekaufte Fahrkarten für die betroffenen Strecken können auch später genutzt werden.

Bei gleichem Ziel könne man mit dem Ticket auch eine andere Strecke fahren. Bei allen verkehrenden Zügen in der Region rechne die Bahn mit hoher Auslastung, der Nahverkehr in Bayern sei auch stark beeinträchtigt.

Auf folgenden Strecken kommt es zu einzelnen Ausfällen und Verspätungen:

München-Nürnberg-Erfurt-Berlin,

Karlsruhe-Stuttgart-Ulm,

Augsburg-München,

Stuttgart-Mannheim-Frankfurt(M),

München-Lindau-Bregenz-Zürich,

Karlsruhe-Stuttgart-Crailsheim-Nürnberg,

Augsburg-Kempten(Allgäu)-Oberstdorf,

Nürnberg-Würzburg.

9:07 Uhr: Passau stockt seine Sandsackwälle auf

Im niederbayerischen Passau wurde der erst für den Nachmittag vorhergesagte Pegelwert der Donau von ca. 9,50 Meter bereits am Morgen erreicht.

Da der Pegel stärker steigen werde als bisher prognostiziert, müssten zusätzliche Sandsäcke herangeschafft werden, sagte der Einsatzleiter der Wasserwacht, Andreas Dietz, der „Süddeutschen Zeitung“. Man rechne nun mit einem Pegel von mindestens 9,70 Metern. Die höchste jemals gemessene Flut in Passau erreichte einen Pegelstand von ca. 13,20 Metern. Dies ereignete sich im Sommer 1501.

Aktuelle Pegelstände sind hier zu sehen: Pegel Passau / Donau / Inn / Ils.

8:55 Uhr: Autobahn A9 wieder frei

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte, ist die Autobahn A9 wieder uneingeschränkt befahrbar. Die Bundesstraße B16 sowie deren umgebenden Staatsstraßen würden aktuell auf Befahrbarkeit geprüft, Sperrungen blieben vorerst aufrechterhalten. Zwischen Manching und Ernsgaden sei die B16 noch überflutet und nicht befahrbar.

Die Deutsche Bahn teilt mit, dass im Fernverkehr folgende Strecken nicht befahrbar sind: zwischen Ulm und Augsburg, Donauwörth und Augsburg, Buchloe und Memmingen sowie die Strecke Ulm – Memmingen – Kempten. Störungen gebe es weiter auch auf der Verbindung München – Berlin und weiteren Strecken.

8:43 Uhr: OB warnt vor Hochwassertourismus

Die Oberbürgermeisterin von Regensburg, Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD), hat vor Hochwassertourismus gewarnt. „Wir haben ohnehin viele Touristen, aber da sind jetzt auch die Einheimischen unterwegs. Bitte nicht gehen und schauen, wie es steht“, sagte Maltz-Schwarzfischer im „Bayerischen Rundfunk“. Vor allem sollten Besucher nicht auf die Stege gehen, da dort Helfer unterwegs sein können müssen.

Der Hochwasserscheitel sei nachts erreicht worden, sie hoffe, dass die Pegel im Laufe des Dienstags nach unten gingen. Ob die Dämme und Schutzvorrichtungen halten würden, sei schwer vorherzusagen, sagte die Oberbürgermeisterin. „Wir haben ja eine andere Lage als zum Beispiel 2013, weil wir sehr hohe Grundwasserstände haben und dadurch der Untergrund so instabil wird. Und der Druck auf die Dämme bei einem schwankenden Untergrund schon kritisch ist.“

8:25 Uhr: Aktive Suche nach vermisstem Feuerwehrmann zu riskant

Nach einem im Hochwasser in Schwaben vermissten Feuerwehrmann wird vorläufig nicht mehr aktiv in den Fluten selbst gesucht. Wahrscheinlich sei der 22-Jährige ertrunken, agte Polizeisprecher Holger Stabik am Dienstagvormittag.

Die Strömung sei derzeit so groß, dass eine Suche vom Wasser aus für die Einsatzkräfte zu riskant sei, sagte Polizeisprecher Holger Stabik am Dienstagvormittag. Vom Land und aus der Luft werde die Suche fortgesetzt. Am Dienstag sollten dafür Drohnen und ein Hubschrauber eingesetzt werden. Vermutlich werde man ihn finden, wenn das Wasser abgelaufen sei.

Der junge Mann war in der Nacht zum Sonntag in Offingen nahe der Grenze zu Baden-Württemberg mit einem Boot der DLRG-Wasserrettung unterwegs gewesen. Das mit fünf Einsatzkräften besetzte Boot war bei starker Strömung gekentert. Vier Einsatzkräfte im Alter zwischen 24 und 70 Jahren konnten sich an Land retten und blieben unverletzt.

Nach dem 22-Jährigen suchten kurz darauf Helfer der Freiwilligen Feuerwehren, der DLRG-Wasserrettung, der Wasserwacht, der Bundeswehr und der Polizei. Sollte der 22-Jährige tatsächlich ums Leben gekommen sein, wäre er das derzeit fünfte bekannte Todesopfer des Hochwassers in Bayern und Baden-Württemberg.

Einsatzkräfte hatten in Baden-Württemberg zwei Tote in einem leer gepumpten Keller in Schorndorf östlich von Stuttgart gefunden. Es handele sich um einen 58 Jahre alten Hausbewohner und seine 84 Jahre alte Mutter, teilte die Polizei mit. Nach Zeugenaussagen waren beide damit beschäftigt gewesen, in das Haus eingedrungenes Wasser im Keller abzupumpen.

Im oberbayerischen Schrobenhausen starb eine 43-Jährige am Wochenende im Keller eines überfluteten Hauses. In Pfaffenhofen an der Ilm war ein Feuerwehrmann tot geborgen worden, der bei einer Rettungsaktion ums Leben kam.

7:03 Uhr: Am Neckar wird mit 5,10 Meter gerechnet

Der Neckar liegt bei Heidelberg etwa 3 Meter über seinem normalen Pegel und wird im Laufe des Tages seinen Höchststand von etwa 5,1 Metern erreichen.

6:20 Uhr: München heute wieder erreichbar

Im Bahnverkehr kommt es weiter zu Einschränkungen. Mehrere Zugverbindungen des Bahnbetreibers Agilis entfallen aufgrund des Hochwassers entlang der Donau. Das gilt unter anderem für die Strecken Ingolstadt – Donauwörth – Gundelfingen sowie Ingolstadt – Ulm, wie ein Sprecher am Montagabend mitteilte.

Der Zugverkehr zwischen München und Ingolstadt wird nach aktuellen Informationen der Bahn am Dienstag wieder aufgenommen.

3. Juni

21:30 Uhr: 200 Menschen müssen in Regensburg evakuiert werden

In der Regensburger Innenstadt wurden 200 Menschen zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert. „Da der Untergrund der Werftstraße aufgrund des hohen Grundwasserspiegels immer mehr aufweicht, besteht die unmittelbare Gefahr, dass die Hochwasserschutzelemente keinen Halt mehr haben“, teilte die bayerische Stadt auf ihrer Website mit. Aus diesem Grund habe der Katastrophenschutz entschieden, die Bewohner der gesamten Straße zu evakuieren.

Für alle Betroffenen, die nicht bei Familie oder Freunden unterkommen können, wurde demnach ein Notquartier in der Sporthalle einer Berufsschule eingerichtet. Zuvor hatte die Stadt an der Donau angesichts eines Pegels von 5,80 Metern bereits den Katastrophenfall ausgerufen.

19:45 Uhr: Landkreis Rosenheim ruft Katastrophenfall aus

Der Landkreis Rosenheim hat den Katastrophenfall ausgerufen. Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW sind mit einem Großaufgebot unterwegs. In der Stadt Rosenheim galt die Situation am Abend als „diffus“, teilte ein Sprecher mit. „Momentan lässt sich noch schwer abschätzen, wie sich die Hochwasserlage weiterentwickelt“, sagte Oberbürgermeister Andreas März (CSU).

In der Gemeinde Rohrdorf wird die Evakuierung von Häusern in einer Wohnstraße vorbereitet. Rund 60 Menschen seien betroffen. Vollgelaufene Keller und Unterführungen würden insbesondere aus Bad Feilnbach und Raubling gemeldet, hieß es. Bad Feilnbach sei mit dem Auto nur noch schwer zu erreichen. In Thansau konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf ein Altenheim, in das Wasser einzudringen drohte.

17:40 Uhr: Entspannung in Ba-Wü

In Baden-Württemberg scheint sich die Lage etwas zu entspannen. Zuletzt hatte vor allem die Region um Stuttgart und weiter östlich im Fokus der Einsatzkräfte gestanden. In Rudersberg im Rems-Murr-Kreis nordöstlich der Landeshauptstadt haben Wassermassen Autos mit sich gerissen, mehrere landen an Bahngleisen, eines auf einem Brunnen in der Innenstadt, wie auf Bildern vom Montag zu sehen ist.

15:33 FDP weist Rufe nach Aussetzen der Schuldenbremse zurück

Der stellvertretende Fraktionschef der FDP, Christoph Meyer, lehnt eine Diskussion um ein Aussetzen der Schuldenbremse für die Opfer von Hochwasserschäden ab. „Vorschnelle Rufe nach einem Aussetzen der Schuldenbremse sind fehl am Platz, es gilt jetzt den Menschen vor Ort zu helfen und das THW zu unterstützen“, sagte Meyer dem Nachrichtenportal „T-Online“ am Montag.

Lesen Sie auch Hochwasser: Vb-Wetterlage war nicht außergewöhnlich

Bei den vergangenen Hochwassern seien die „grundgesetzlichen Bedingungen für ein Aussetzen der Schuldenbremse“ nicht erfüllt gewesen. „Auch beim Hochwasser in Süddeutschland bleibt das abzuwarten.“ Hochwasser nähmen in ihrer Häufigkeit zu, sagte Meyer. „Daher ist die Frage zu stellen, ob sich die Länder nicht selbstständig finanziell besser darauf vorbereiten sollten.“

15:14 Zwei Tote bei Hochwasser in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Aalen sagte, wurden am Montag in einem Haus in Schorndorf im Rems-Murr-Kreis die Leichen eines Mannes und einer Frau gefunden. Damit erhöhte sich die Zahl der bei dem aktuellen Hochwasser ums Leben gekommenen Menschen auf mindestens vier, nachdem bereits in Bayern zwei Tote geborgen worden waren.

14:14 Grüne drängen auf Lockerung der Schuldenbremse

Die Grünen drängen angesichts der Hochwasserlage auf eine Lockerung der Schuldenbremse, zudem plädieren sie für eine grundsätzliche Reform. „Klar ist, dass die Klimakrise keine Rücksicht auf eine handwerklich schlecht gemachte Schuldenbremse nimmt“, sagte Grünen-Haushaltspolitiker Bruno Hönel. „Eine maßvolle Reform der Schuldenbremse für mehr Investitionen unter anderem in Klimaschutz und Klimaanpassung ist daher dringend überfällig.“

Viele Orte seien auf schnelle und unbürokratische Unterstützung des Staates angewiesen, sagte er. Gleichzeitig befürworte er die Einführung einer Elementarschaden-Pflichtversicherung für Hausbesitzer.

Feuerwehrpräsident Karl-Heinz Banse mahnt unterdessen eine vorausschauende Vorbereitung auf künftige Hochwasser an. „Generell gilt für Hochwasserlagen, dass mobile Schutzsysteme personalintensive Sandsackbarrieren ersetzen können“, sagte der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands (DFV) der „Rheinischen Post“. „Präventiv müssen Deiche unabhängig von Gefährdungslagen regelmäßig kontrolliert und auch Instand gesetzt werden.“

Zugleich warnte er vor Kürzungen beim Bevölkerungsschutz: „Mit der Stärkung der äußeren Sicherheit darf auch die innere Sicherheit nicht aus dem Fokus geraten – daher dürfen auf keinen Fall Mittel im Bevölkerungsschutz gekürzt werden, sondern dieser muss weiter verbessert werden“, so der DFV-Präsident.

In der aktuellen Lage laufe die Zusammenarbeit der Behörden auf allen Ebenen gut. „Die Lehren der vergangenen Katastrophen sind gehört worden, etwa bei der Warnung der Bevölkerung. Auch die Ausstattung der Feuerwehren hat sich verbessert, hier laufen auch noch einige Beschaffungen“, so Banse weiter.

13:20 Rufe nach Rücknahme von Haushaltskürzungen beim Hochwasserschutz

Angesichts der jüngsten Flutkatastrophe hat die Vorsitzende der Umweltministerkonferenz und Klimaschutzministerin von Rheinland-Pfalz, Katrin Eder, die Bundesregierung zur Rücknahme von Haushaltskürzungen beim Hochwasserschutz aufgefordert. „Für eine bessere Klimaanpassung brauchen wir mehr Anstrengungen bei der Hochwasservorsorge“, sagte die Grünen-Politikerin dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“.

„Die Kürzungen im Haushalt 2024 beim Nationalen Hochwasserschutzprogramm um die Hälfte auf 50 Millionen Euro waren das absolute falsche Signal“, kritisierte die Ministerin. „Wir müssen mehr Geld statt weniger in die Hand nehmen. Der Bund muss mindestens die Kürzungen beim Hochwasserschutzprogramm für den Haushalt 2025 zurücknehmen.“

12:05 Scholz verspricht im Flutgebiet schnelle Hilfe des Bundes

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellt nach der Hochwasserkatastrophe in Bayern und Baden-Württemberg schnelle Hilfe des Bundes in Aussicht. „Wir werden alles dazu beitragen, auch mit den Möglichkeiten des Bundes, dass hier schnell weitergeholfen werden kann.“

„Es sind schon viele Einsatzkräfte aus dem Bund und aus der Bundeswehr dabei und wir werden natürlich auch hinterher die geübte Praxis der Solidarität, die wir in Deutschland haben, weiter voranbringen.“ Das habe man bereits an vielen Stellen in Deutschland getan und das werde man auch diesmal machen.

Klar sei aber auch, dass es immer mehr Ereignisse dieser Art gebe. „Das ist in diesem Jahr das vierte Mal, dass ich in ein konkretes Einsatzgebiet gehe“, so Scholz. Man werde die Aufgabe, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten, nicht vernachlässigen dürfen. „Auch das ist eine Mahnung, die aus diesem Ereignis und dieser Katastrophe mitgenommen werden muss“, sagte der Kanzler.

11:25 Uhr: Vermisste 43-Jährige tot gefunden

Rettungskräfte haben im oberbayerischen Schrobenhausen eine Leiche im Keller eines Hauses entdeckt. Es handele sich um die vermisste 43-Jährige, nach der seit Sonntag gesucht worden war, sagte ein Polizeisprecher.

11:22 Uhr: Scholz, Faeser und Söder eingetroffen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist im Flutgebiet in Oberbayern eingetroffen. Gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will er sich in dem am Vortag von Wassermassen überschwemmten Markt Reichertshofen ein Bild von der Lage vor Ort machen.

Faeser drückte im Gespräch mit Lokalpolitikern ihre Betroffenheit über den Tod eines Feuerwehrmannes im Hochwasser-Einsatz aus: „Das ist wirklich furchtbar, was da passiert ist“, sagte sie. „Da sieht man, wie gefährlich diese Einsätze sind.“

11:18 Uhr: Evakuierungen nahe Stuttgart

Nach weiterem Regen in der Nacht hat sich die Lage in einigen Regionen Baden-Württembergs verschärft. Weil neue Niederschläge drohen und das Wasser steigt, werden vor allem in der Region nahe Stuttgart Häuser evakuiert.

In der Gemeinde Ebersbach an der Fils südöstlich der Landeshauptstadt wurden Anwohner mehrerer Straßenzüge in Sicherheit gebracht.

Extremer Starkregen hat auch der kleinen Gemeinde Rudersberg im Rems-Murr-Kreis zugesetzt. Alle Straßen seien gesperrt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Regenfälle haben derweil auch Folgen im Schwarzwald: So kam es im Schwarzwald-Baar-Kreis zu mehreren Erdrutschen.

10:55 Uhr: Auswirkungen auf die Schifffahrt auf dem Rhein

Der Rhein wird mit zunehmendem Hochwasser regional für die Schifffahrt gesperrt. Am Oberrhein ruht bereits die Schifffahrt. Derzeit sind Gebiete wie Maxau bei Karlsruhe, Mannheim und Worms betroffen. Am Mittelrhein zwischen Mainz und Bonn dürfte es am 4. oder 5. Juni zu Sperrungen kommen.

10:35 Uhr: Entspannung an der Lein

An der Lein im Ostalbkreis (Ba-Wü) entspannt sich die Lage etwas. Die Abflussmenge sinke, sagte eine Sprecherin des Krisenstabs. Die Lage wurde von einem sogenannten Extremhochwasser- zu einem Jahrhunderthochwasser-Ereignis abgestuft. Damit können hunderte Evakuierte wieder zurück in ihre Häuser.

10:30 Uhr: Deutsche Bahn meldet Ausfälle

Die Deutsche Bahn meldet aktuell Ausfälle auf folgenden Strecken:

München-Nürnberg-Erfurt-Berlin

Karlsruhe-Stuttgart-Ulm-Augsburg-München

Stuttgart-Mannheim-Frankfurt(M)

München-Lindau-Bregenz-Zürich

Karlsruhe-Stuttgart-Crailsheim-Nürnberg

Augsburg-Kempten (Allgäu)-Oberstdorf.

Zwischen Nürnberg und Würzburg verspäten sich die Züge.

Für Tickets, die bis Sonntag für Sonntag und Montag auf diesen Strecken gebucht wurden, ist die Zugbindung aufgehoben. Das Ticket gelte für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort auch mit einer geänderten Streckenführung. Bei allen übrigen Zugverbindungen erwartet die Bahn weiterhin eine hohe Auslastung.

10:27 Uhr: Hochwasser stoppt Produktion bei Audi

Im Stammwerk von Audi in Ingolstadt fallen erste Schichten aus. Reichertshofen liegt rund 20 Kilometer südlich von Ingolstadt direkt an der Autobahn A9 zwischen Nürnberg und München.

10:20 Uhr: Überschwemmungen auch in Sachsen-Anhalt

Auch in Sachsen-Anhalt sorgten Gewitter und Regen für Feuerwehreinsätze. In Magdeburg liefen Keller voll, Bäume fielen um. Auch die Uniklinik stand unter Wasser – dort waren 200 Kräfte im Einsatz.

Im Landkreis Mansfeld-Südharz sorgte Schlamm auf Straßen für Behinderungen. Auf den Autobahnen kam es zu Aquaplaning-Unfällen. In Aken im Landkreis Anhalt-Bitterfeld fiel das Hauptpumpwerk im Hafen aus, das sonst Regenwasser in die Elbe pumpt. Straßen und Keller wurde überflutet.

Am Wochenende waren wegen des Dauerregens und der Wetterlage einige Stadtfeste abgesagt, darunter das Plauener Spitzenfest, der Naumburger Meister-Markt und verschiedene Kinderfeste.

9:19 Uhr: Söder: Bitte Anweisungen folgen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ruft die Bevölkerung auf, Evakuierungsanweisungen unbedingt Folge zu leisten. „Wenn eine solche Aufforderung kommt zur Evakuierung, dann auch wahrnehmen und machen.“ Das Wasser würde dann „sehr, sehr schnell“ steigen und gefährlich sein. „Das Wichtigste ist die Sicherung von Leib und Leben.“ Die Lage sei vielerorts „ernst und kritisch“.

Der CSU-Chef sprach sich zudem erneut für eine nationale Pflichtversicherung für Elementarschäden aus: „Die Länder sind sich da sehr, sehr einig. Es stockt etwas beim Bund – insbesondere bei einem der Koalitionspartner der Ampel, der FDP“, kritisierte er. „Es wäre wichtig, wenn wir das haben, weil wir werden immer wieder mit solchen Ereignissen konfrontiert.“

8:59 Uhr: Höchste Meldestufe an der Donau

An der Donau wird Meldestufe vier – die höchste Stufen – derzeit von Regensburg bis Straubing erreicht, in Passau soll es am Montagabend so weit sein. In Kehlheim soll der Fluss im Laufe des Tages in den Bereich eines 20-Jahres-Hochwassers steigen.

Die Hochwasserlage spitzt sich in einigen Gebieten Baden-Württembergs zu. Besonders kritisch war die Lage am Montagmorgen in den beiden Kreisen Rems-Murr und Ostalb. Wegen der ansteigenden Flusspegel wurden in Abtsgmünd (Ostalbkreis) flussnahe Wohngebiete evakuiert.

8:50 Uhr: Zwei Menschen vermisst

Zwei Menschen gelten derzeit als vermisst: Einen im Hochwasser vermissten Feuerwehrmann im schwäbischen Offingen haben die Einsatzkräfte noch nicht gefunden. Die Suche werde weiter fortgesetzt, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen.

Der 22-Jährige war in der Nacht zum Sonntag in der Gemeinde im Landkreis Günzburg mit einem Boot der DLRG-Wasserrettung unterwegs gewesen. Das mit fünf Einsatzkräften besetzte Boot war aufgrund starker Strömung gegen 2.50 Uhr gekentert. Vier Einsatzkräfte konnten sich aus eigener Kraft an Land retten und blieben unverletzt.

Ebenfalls seit Sonntag wird im oberbayerischen Schrobenhausen eine Frau vermisst. Rettungskräfte vermuteten sie in einem überfluteten Keller. Wegen der gefährlichen Lage konnten Helfer aber bis Sonntagabend nicht nach ihr suchen. Ob sie mittlerweile gefunden wurde, konnte ein Polizeisprecher am Montag zunächst nicht sagen.

8:22 Uhr: Überflutung der Innenstadt von Esslingen befürchtet

Esslingen am Neckar befürchtet eine teilweise Überflutung der Innenstadt – zum Schutz wurde ein provisorischer Damm gebaut. Im baden-württembergischen Ostalbkreis wurden Menschen in mehreren Gemeinden evakuiert.

Im bayerischen Landkreis Pfaffenhofen brach derweil am Morgen ein weiterer Damm bei Manching. Die Bewohner vor Ort wurden aufgefordert, die Erdgeschosse in ihren Häusern und Wohnungen zu verlassen und höhere Stockwerke aufzusuchen. Mittlerweile ist der Damm des Flusses Paar, ein Nebenfluss der Donau, an drei Stellen gebrochen. In der Grund- und Mittelsschule Reichertshofen, wo rund 250 Betroffene untergebracht sind, findet am Montag kein Unterricht statt.

8:10 Uhr: Regensburg ruft Katastrophenfall aus

Das Wasser der Donau steigt, auch Regensburg hat nun den Katastrophenfall ausgerufen. Am Messpunkt Eiserne Brücke erreichte das Wasser in den frühen Morgenstunden einen Stand von 5,80 Meter. Um 7 Uhr meldete der Hochwassernachrichtendienst Bayern einen Stand von 5,90 Meter. Noch vor einer Woche lag die Höhe bei rund 2,70 Meter. Beim vergangenen Hochwasser am 4. Juni 2013 wurden schließlich 6,28 Meter erreicht.

8:00 Uhr: Vb-Wetterlage wie im Ahrtal

Die hohen Regenmengen kamen durch eine typische Vb-Wetterlage zustande. Vor allem in Württemberg und im westlichen Bayern wurden ab Freitag, 31.5., Regenmengen über 100, teilweise um die 120 l pro Quadratmeter angekündigt. Die Luftmassen bewegen sich dabei aus nördlicher Richtung gen Süden, was zu Staueffekten an den Mittelgebirgen im Süden führt.

An den Mittelgebirgen und den Alpen kommt es zu einem Aufgleiten warmer Luftmassen auf kühlere am Boden und damit zu massiven Niederschlägen. Zudem gibt es konvektive Einschübe mit Schauern und Gewittern. Derartige Staueffekte waren auch bei der Ahrflut 2021 oder im Erzgebirge 2002 ausschlaggebend. Vor allem kleine Flüsse und Bäche müssen dann in kürzester Zeit viel Wasser aufnehmen.

Am Montag beruhigt sich langsam die Lage. Es kann im Osten und vor allem im Süden etwa ab den Mittagsstunden teilweise kräftige Gewitter geben. Zu rechnen ist damit südlich des Mains bis zur Donau, am Hochrhein und im nördlichen Alpenvorland.

Auch in Thüringen und Sachsen, bis zum östlichen Sachsen-Anhalt und Brandenburg/Berlin sind Gewittern mit Starkregen möglich. In der Nacht klingen die Gewitter ab. Südlich der Donau kann es auch am Vormittag Schauer geben. Die erwarteten Regenmengen liegen zwischen 15 und 40 Liter pro Quadratmeter.

7:50 Uhr: Zugausfälle – München teilweise nicht anfahrbar

Es kommt weiterhin zu Zugausfällen im Nah- und Fernverkehr. München sei zurzeit mit Fernverkehrszügen aus Richtung Stuttgart, Würzburg und Nürnberg nicht anfahrbar, teilte die Bahn mit.

Hinzu kommen einzelne weitere Zugausfälle nördlich/westlich des Störungsgebietes. Bei den noch verkehrenden Zügen komme es zu einer sehr hohen Auslastung, so das Unternehmen. Konkret sind die Strecken „München – Nürnberg – Erfurt – Berlin“, „Karlsruhe – Stuttgart – Ulm – Augsburg – München“, „Stuttgart – Mannheim – Frankfurt(M)“, „München – Lindau – Bregenz – Zürich“, „Karlsruhe – Stuttgart – Crailsheim – Nürnberg“ und „Augsburg – Kempten(Allgäu) – Oberstdorf“ von Ausfällen betroffen.

Alle Fahrgäste, die bis einschließlich Sonntag ein Ticket für eine Reise im Zeitraum Sonntag bis Montag gekauft haben und diese aufgrund der Unwetterschäden verschieben möchten, können ihr Ticket laut Bahn zu einem späteren Zeitpunkt nutzen.

Die Zugbindung wurde aufgehoben. Das Ticket gelte dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen könnten kostenfrei storniert werden, teilte der Konzern mit.

7:35 Uhr: Schüler bleiben zu Hause

Schulen in besonders betroffenen Regionen – beispielsweise im Ostalbkreis – haben den Präsenzunterricht für Montag abgesagt, auch Kitas oder Förderzentren sollen geschlossen bleiben. Für jüngere Schulkinder sind teilweise Notbetreuungen eingerichtet.

7:03 Uhr: Politiker vor Ort

Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (beide SPD) besuchen heute ab 11 Uhr das bayerische Hochwassergebiet Reichertshofen im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. Vor Ort werden auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Landesinnenminister Joachim Herrmann (beide CSU) sein. Auch die Präsidentin des Technischen Hilfswerks, Sabine Lackner, wird zu dem Termin erwartet.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) besuchen am Montag ab 11 Uhr Meckenbeuren im Bodenseekreis. Später ist ein Besuch in der Gemeinde Erbach im Alb-Donau-Kreis geplant.

In Meckenbeuren waren in der Nacht zum Samstag 1.300 Menschen aufgerufen worden, ihre Wohnungen zu verlassen. Trotz sinkender Pegelstände bleibt die Lage angespannt, wie die Gemeindeverwaltung am Sonntag mitteilte. Für Montag werde mit einem erneuten Anstieg gerechnet.

7:00 Uhr: DRK fordert „Zeitenwende“ bei der Finanzierung des Bevölkerungsschutzes

Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeldt, mahnt einen dringenden Ausbau der Katastrophenvorsorge an. „Die neuerlichen Hochwasserlagen unterstreichen die Bedeutung eines starken Bevölkerungsschutzes in Deutschland“, sagte Hasselfeldt. Deutschland habe diesbezüglich „insgesamt Nachholbedarf“. „Es braucht deshalb eine Zeitenwende, insbesondere, was die nachhaltige und zukunftsgerichtete Finanzierung des Bevölkerungsschutzes angeht.“

Ähnlich äußerten sich Vertreter der Kommunen. Der Bayerische Gemeindetag verlangte „eine neue Strategie“. „Wir brauchen mit dem Freistaat eine Vereinbarung“, sagte Gemeindetagsdirektor Hans-Peter Mayer. Derzeit seien die Eigenanteile der Gemeinden teils sehr hoch.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sprach sich dagegen für mehr Eigenverantwortung aus. „Allem voran braucht es mehr Eigenverantwortung, Eigenvorsorge und eine Bereitschaft der Gesellschaft, das Problem gemeinsam anzugehen und auch selbst aktiv zu werden“, sagte DStGB-Präsident Uwe Brandl dem Blatt. Dazu gehöre es etwa, „Grundstücke abzugeben, wenn das zum Hochwasserschutz erforderlich ist“. Aber auch die Mitfinanzierung von Schutzmaßnahmen oder der Verzicht auf das Bauen im Überschwemmungsbereich seien denkbar.

6:30 Uhr: Bahnverkehr stark beeinträchtigt

Wegen der Unwetterschäden bleibt der Bahnverkehr im Süden Deutschlands heute stark beeinträchtigt. Die Deutsche Bahn teilte in der Nacht mit: „Wir raten von Reisen in die betroffenen Hochwassergebiete in Bayern und Baden-Württemberg ab und empfehlen, nicht notwendige Reisen zu verschieben. Bitte rechnen Sie zusätzlich damit, dass es bei den noch verkehrenden Zügen zu einer sehr hohen Auslastung kommt.“

Der Fernverkehr könne München von Norden und Westen derzeit nicht anfahren. Auch der Nahverkehr in Bayern bleibe stark beeinträchtigt. Für die Nacht wurden in Stuttgart, Nürnberg und München für Fahrgäste Aufenthaltszüge eingerichtet.

6:20 Uhr: Mehrere Orte in Ba-Wü evakuiert – „Land unter“

In der Nacht waren wegen Überflutungen in der Stadt Ebersbach an der Fils südöstlich von Stuttgart nach Einschätzung des Landratsamts zahlreiche Menschen in Gefahr. Die Überflutungen betrafen ein Wohngebiet, es wurde eine sogenannte außergewöhnliche Einsatzlage angeordnet, wie das Landratsamt Göppingen am frühen Morgen mitteilte.

In Bayern wurde die Situation am Abend in den schwäbischen Landkreisen Günzburg und Donau-Ries schwieriger. Mehrere Orte wurden evakuiert. Auch Reichertshofen wurde am Wochenende von Wassermassen überschwemmt.

Im Rems-Murr-Kreis (Baden-Württemberg) ist die Lage in der Gemeinde Rudersberg angespannt, sagte ein Sprecher der Polizei. „In Rudersberg ist Land unter, alles ist überflutet.“ Menschen seien in ihren Häusern eingeschlossen und würden von der Feuerwehr evakuiert. Die Lage sei noch komplett unübersichtlich.

Auch im baden-württembergischen Ostalbkreis wurden wegen vorhergesagter Überflutungen vorsorglich Menschen in Teilen der Gemeinden Leinzell, Heuchlingen und Göggingen aus ihren Häusern gebracht, wie eine Sprecherin des Krisenstabs mitteilte.

Die Gemeinde Täferrot sollte komplett evakuiert werden. Erste Überflutungen hätten den Ort an der Lein am Morgen bereits erreicht. Wegen schwerer Gewitter und Starkregens erreichten zwei Rückhaltebecken in der Region ihre maximalen Füllstände – sie liefen kontrolliert über. Etwa 250 bis 300 Menschen wurden in der Nacht an sichere Orte gebracht.

6:05 Uhr: Entspannung an den Donauzuflüssen in Bayern

In Bayern gehen an den Zuflüssen zur Donau die Fluten nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes Bayern vielerorts langsam zurück. Hier seien die Höchststände weitgehend erreicht, hieß es in der Nacht im Lagebericht. Nun konzentriere sich das Hochwasser zunehmend auf die Donau selbst. Neuerliche Regenfälle könnten den weiteren Rückgang allerdings verzögern.

5:50 Uhr: Weiterhin Regen erwartet

Es gibt vor allem in Süddeutschland noch gebietsweise schauerartige Regenfälle mit Potenzial für Starkregen. Ab Montagmittag vor allem in Gebieten südlich der Donau sowie am Bayerischen Wald, später bis zum Hochrhein und im nördlichen Alpenvorland. Am Abend sind auch an den Alpen erste kräftige Gewitter mit Starkregen möglich.

Auch für den Osten Deutschlands erwartet der DWD ab dem Nachmittag Gewitter mit Starkregen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit.

(Mit Material der Agenturen)