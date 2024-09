TICKER: In Brandenburg zeichnet sich hohe Wahlbeteiligung ab

Dietmar Woidke regiert Brandenburg als Ministerpräsident seit dem 28. August 2013 – das könnte sich heute ändern. 2,1 Millionen Brandenburger sind heute zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen. Etwa 27.000 Wahlhelfer sind im Einsatz.

15:39 Uhr: Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Bei der Landtagswahl in Brandenburg hat sich am Sonntag eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren abgezeichnet. Bis 14.00 Uhr gaben etwa 46,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen ab, wie die Landeswahlleitung in Potsdam mitteilte. Zur gleichen Zeit 2019 waren es nur 31,3 Prozent gewesen. Die abgegebenen Stimmen der Briefwählerinnen und Briefwähler sind dabei nicht berücksichtigt.

Mit einer Wahlbeteiligung von 51,3 Prozent bis 14.00 Uhr meldete die Landeshauptstadt Potsdam den höchsten Ansturm der Wahlberechtigten. In der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel und im Landkreis Uckermark war mit 40,2 Prozent die Wahlbeteiligung am niedrigsten.

In Brandenburg sind 2,1 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben, darunter etwa hunderttausend Erstwähler.

Für die Brandenburger SPD wäre es eine historische Niederlage, wenn sie nur zweitstärkste Kraft würde. Sollte es den Sozialdemokraten erstmals seit 1990 nicht gelingen, den ersten Platz zu belegen, will Ministerpräsident Woidke sich zurückziehen. Wer dann die SPD führen und womöglich das Amt des Regierungschefs oder der Regierungschefin übernehmen würde, ist offen.

Seit 2019 regiert Woidkes SPD mit CDU und Grünen. Letztere müssen nach einem Rekordergebnis für Brandenburg von 10,8 Prozent bei der Wahl 2019 diesmal um ihren Einzug in den Landtag bangen.

Erste Prognosen werden mit der Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr erwartet. Der Brandenburger Landeswahlleiter Josef Nußbaum rechnete schon im Vorfeld mit einer hohen Wahlbeteiligung.

13:59 Uhr: Das sagen die letzten Wahlprognosen

Laut der aktuellsten Wahlumfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF vom 19. September kommt die AfD von Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt auf 28 Prozent vor der SPD mit 27 Prozent.

Auf Platz drei folgt mit 14 Prozent die CDU von Spitzenkandidat Jan Redmann, auf Rang vier mit 13 Prozent das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) von Spitzenkandidat Robert Crumbach. Die Grünen werden bei 4,5 Prozent gesehen, die Linke wird bei vier Prozent verortet und die Freien Wähler erreichen 3,5 Prozent.

12:50 Uhr: Alle Spitzenkandidaten haben gewählt

Bis zum Stichtag am 3. September gingen 365.000 Briefwahlanträge ein, sagte Landeswahlleiter Josef Nußbaum dem rbb. Bei der letzten Landtagswahl stellten bis zum Stichtag 205.000 Menschen diesen Antrag.

Auch andere Spitzenkandidaten haben mittlerweile in ihren jeweiligen Wahlbezirken gewählt: Jan Redmann (CDU), Robert Crumbach (Büdnis Sarah Wagenknecht), Sebastian Walter (Die Linke) und Peter Vida (BVB/ Frei Wähler).

10:44 Uhr: Woidke hat gewählt

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gab seine Stimme am Sonntagvormittag in seinem Heimatort, der Kreisstadt Forst (Lausitz), ab.

10:04 Uhr: Ergebnisse der U-16-Wahl

In Brandenburg siegte bei der nicht repräsentativen U-16-Wahl mit großem Abstand die AfD. Diese wurde in der vorigen Woche in 43 selbstorganisierten Wahllokalen in Jugendeinrichtungen und Schulen in ganz Brandenburg abgehalten. Es nahmen 4.736 Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren.

Dabei erhielt die AfD 29,7 Prozent der Stimmen, die SPD 15,1 Prozent. In Brandenburg können Jugendliche ab 16 Jahren wählen.

10:00 Uhr: Bürgermeisterwahlen in sieben Orten

In Brandenburg werden heute auch an sieben Orten neue Bürgermeister gewählt. In dem Bundesland stimmen die Bürger direkt über ihre Bürgermeister ab, sonst sind es die Stadtverordneten oder Gemeindevertreter.

Heute betrifft es das Boitzenburger Land, Kremmen, Müncheberg, Schwarzheide, Schöneiche bei Berlin, Tauche und Werneuchen

Hauptamtliche Bürgermeister werden alle acht Jahre gewählt, ehrenamtliche Bürgermeister in amtsangehörigen Gemeinden alle fünf Jahre.

9:31 Uhr: AfD-Spitzenkandidat hat gewählt

Die Wahl hat begonnen, erste Politiker haben gewählt. AfD-Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt (AfD) gab seine Stimme in Golßen-Zützen im Landkreis Dahme-Spreewald ab. Er kandidiert für den Wahlkreis Dahme Spreewald III.

Es wird mit einer Wahlbeteiligung von über 60 Prozent gerechnet. Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2019 lag die Wahlbeteiligung bei 67 Prozent.

Die (Detail-)Ergebnisse der Wahl sind nach Schließung der Wahllokale (18:00 Uhr) auf der Webseite des Landeswahlleiters abrufbar: Wahlergebnisse.brandenburg.de.

7:45 Uhr: Wahllokale öffnen

In Brandenburg wird heute (8:00 Uhr) ein neuer Landtag gewählt. Rund 2,22 Millionen Menschen sind zum Urnengang aufgerufen, darunter etwa hunderttausend Erstwähler.

In den Umfragen liegt seit Wochen die AfD vorn – mit wenig Abstand folgt die regierende SPD. Auf dem dritten Platz rangiert die CDU, auf Rang vier das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).

Für die Brandenburger SPD wäre es eine historische Niederlage, wenn sie nur zweitstärkste Kraft würde. Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte seinen Parteigenossen und Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) gebeten, sich komplett aus dem Wahlkampf herauszuhalten, obwohl der sogar seinen persönlichen Wohnsitz im Land hat.

Sollte es den Sozialdemokraten erstmals seit 1990 nicht gelingen, den ersten Platz zu belegen, will Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sich zurückziehen. Die Grünen, die Linke und die Freien Wähler rangierten in den Umfragen zuletzt unter der Fünfprozenthürde.

Erste Prognosen werden um 18:00 Uhr erwartet. Landeswahlleiter Josef Nußbaum rechnet mit einer hohen Wahlbeteiligung.

7:10 Uhr: RBB muss Klein- und Kleinparteien nicht extra ausweisen

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) muss bei der Landtagswahl in Brandenburg am Sonntag die jeweiligen Ergebnisse von Klein- und Kleinstparteien nicht gesondert ausweisen.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe setzte mit einem Beschluss vom Samstag im Eilverfahren eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Berlin-Brandenburg vorerst aus.

Dieses hatte den Sender verpflichtet, das Ergebnis der Tierschutzpartei, wenn sie mehr als zwei Prozent erreicht, in allen Ergebnispräsentationen nicht unter die Rubrik „Andere“ zu fassen – sondern individuell auszuweisen.

Das Interesse der Tierschutzpartei überwiege die redaktionelle Gestaltungsfreiheit, befand das OVG. Der RBB wandte sich mit einem Eilantrag vor dem Bundesverfassungsgericht aber gegen den Beschluss – mit Erfolg.

Das Karlruher Gericht setzte ihn „bis zu einer Entscheidung über eine erhobene Verfassungsbeschwerde in der Hauptsache“ aus. Das Gericht betonte, Programmfreiheit bedeute ein Verbot nicht nur staatlicher, sondern jeder fremden Einflussnahme auf Auswahl, Inhalt und Ausgestaltung der Programme.

„Die Entscheidung schützt unsere redaktionelle Freiheit“, erklärte zur Karlsruher Entscheidung RBB-Chefredakteur David Biesinger. „Inhalt und Form der Wahlberichterstattung bestimmen nicht die Parteien.“

(Mit Material der Agenturen)