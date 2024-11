TICKER | Vertrauensfrage einmal anders: Wähler würden am ehesten bei Weidel ein Auto kaufen

Im Streit um einen Termin für die vorgezogene Bundestagswahl ist eine Einigung nach Einschätzung der Union in Sichtweite. Friedrich Merz (CDU) strebt eine Neuwahl im Februar an und nannte den 16. oder 23. Februar als gut erreichbaren Wahltermin.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt am Mittwoch eine Regierungserklärung im Bundestag ab. Den Nachrichten-Ticker Berlin vom 10. und 11. November finden Sie hier.

8:05 Uhr

Vertrauensfrage einmal anders: Bei Weidel ein Auto kaufen

Die Bundesbürger haben wenig Vertrauen in die Kanzlerkandidaten von SPD, Union, Grünen und AfD. Das ergibt eine Umfrage des Instituts INSA für „Bild“.

Danach antworteten 48 Prozent der Befragten auf die Frage, von wem sie am ehesten ein Auto kaufen würden, dass dies bei keinem der vier Kandidaten der Fall wäre.

14 Prozent erklärten, sie würden am ehesten bei AfD-Kandidatin Alice Weidel ein Auto kaufen, beim Unions-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz sind es zwölf Prozent. Grünen-Kandidat Robert Habeck kommt auf elf Prozent, der amtierende Kanzler Olaf Scholz (SPD) auf neun Prozent.

Auf die Frage, mit welchem Kanzlerkandidaten die Wähler am ehesten einmal etwas trinken gehen würden, nannten jeweils 18 Prozent der Befragten Weidel und Habeck, schreibt die „Bild“ weiter.

Merz folgt mit 14 Prozent, Scholz mit zwölf Prozent. 35 Prozent der Bundesbürger wollen mit keinem der Kandidaten etwas trinken gehen.

8:29 Uhr

Wahl am 16. oder 23. Februar?

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann erwartet, dass die Bundestagswahl am 16. oder 23. Februar stattfindet. „Ja, darauf läuft es wohl hinaus. Das wird wohl ein Kompromiss werden“, sagte Linnemann im ZDF-„Morgenmagazin“ am Dienstag. Er rechnet damit, dass in den nächsten Stunden Klarheit über den Wahltermin herrscht.

Linnemann erklärte, dass ein Januar-Termin zwar möglich, aber „ambitioniert“ sei. „Die Menschen sind total verunsichert und wissen nicht, wo dieses Land hinfährt“, sagte er. Wenn Scholz die Vertrauensfrage im Dezember stelle und der Wahltermin feststehe, „dann beruhigt sich das auch wieder und dann gehen wir in den Wahlkampf“.

6:42 Uhr

Beliebteste Politiker: Pistorius vor Söder, Wüst und Merz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verliert an Rückhalt in der Bevölkerung. Wie die „Bild“ unter Berufung auf das Politikerranking des Instituts INSA berichtet, fällt der Kanzler in der Beliebtheit um drei Plätze auf 19 von 20 Positionen.

Beliebtester Politiker bleibt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Auf den Plätzen hinter Pistorius folgen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und CDU-Chef Friedrich Merz.

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die SPD auf 15,5 Prozent (unverändert zur Vorwoche), wie die „Bild“ weiter berichtet. Die Union erreicht 32,5 Prozent (+0,5), die Grünen stehen bei 11,5 Prozent (+1), die FDP liegt bei 5 Prozent (+0,5). Ein Plus von 1,5 Prozentpunkten macht die AfD und klettert auf 19,5 Prozent.

Für die Erhebung befragte INSA insgesamt 3.009 Personen vom 8. bis 11. November 2024.

6:30 Uhr

CDU sollte keine Anträge einbringen, die die AfD unterstützen könnte

Ex-CDU-Generalsekretär Mario Czaja warnt seine Fraktion angesichts unberechenbarer Mehrheitsverhältnisse im Bundestag vor dem Einbringen von Anträgen, die von der AfD unterstützt werden könnten.

„Wir als Union sollten uns davor hüten, Anträge oder Gesetzesentwürfe in dieser aktuell wackeligen Lage im Bundestag einzubringen, ohne dabei die möglichen Mehrheiten zu bedenken“, sagte der Bundestagsabgeordnete den Zeitungen des „RedaktionsNetzwerks Deutschland“.

Wir wollen keine Zustimmung von den Falschen, also von der AfD. Mehrheiten für CDU-Vorhaben mit Rechtsradikalen darf es nicht geben.“

Czaja forderte seine Fraktion auf, vorausschauend zu handeln. Bis zu den Neuwahlen müsse dies bei jedem Antrag bedacht werden, den die Fraktion einbringen wolle, sagte der CDU-Politiker und fuhr fort: „Wir sollten unsere Ziele mit den Stimmen der demokratischen Mitte erreichen und nicht auf die AfD angewiesen sein.“

6:10 Uhr

Was wollen die Bürger? Die Union in der Regierung

In einer Forsa-Umfrage wünschen sich nur ein Drittel der Befragten eine Neuauflage der Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD. Das ergab eine Umfrage Ende der vergangenen Woche im Auftrag des Magazins „Stern“. Alle anderen genannten Bündnisvarianten sind noch unbeliebter.

Eine deutliche Mehrheit von 70 Prozent möchte, dass die Union an der neuen Regierung beteiligt ist.

Auffällig seien die Unterschiede nach Parteianhängern, heißt es: Unter Wählern von Union und SPD findet eine neuerliche große Koalition von allen Bündnisvarianten jeweils die größte Zustimmung, unter den SPD-Anhängern befürwortet sie sogar eine Mehrheit.

Die größte Gruppe der Grünen-Anhänger (48 Prozent) wünscht sich ein schwarz-grünes Bündnis. 71 Prozent der FDP-Wähler wollen der Umfrage zufolge, dass ihre Partei mit der Union die neue Regierung stellt.

Anhänger von AfD und BSW befürworten mehrheitlich andere Regierungsbündnisse nach der Wahl.

5:55 Uhr

Bundeswahlleiterin nach Wahl ablösen

Gitta Connemann, Chefin des CDU-Wirtschaftsflügels, fordert die Ablösung von Bundeswahlleiterin Ruth Brand nach der kommenden Bundestagswahl. „Meiner Ansicht nach hat die Bundeswahlleiterin in den vergangenen Tagen bewiesen, dass sie der Aufgabe nicht gewachsen ist“, erklärte Connemann gegenüber dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“.

Dieses Amt muss über jeden Verdacht erhaben sein. Ihr Ruf ist schon jetzt beschädigt, so dass sie für mich persönlich nach der Wahl nicht mehr haltbar ist.“

Im Innenausschuss am Mittwoch müsse Brand erklären, „ob sie sich vom Bundeskanzleramt hat instrumentalisieren lassen“, verlangte Connemann weiter. „Warum hat sie direkt an den Kanzler und nicht an die eigentlich zuständige Bundesinnenministerin geschrieben“, kritisierte die CDU-Politikerin.

SPD-Generalsekretär Matthias Miersch forderte die Union auf, ihre Angriffe auf Brand sofort einzustellen. „Das ist Wasser auf die Mühlen der Extremisten“, sagte Miersch am Abend in der ARD-Sendung „hart aber fair“. Wenn der weisungsunabhängigen Wahlleiterin unterstellt werde, dass sie manipuliere, sei das hochproblematisch.

5:23 Uhr

Sondersitzung des Wahlprüfungsausschuss

Ab 9 Uhr bereit der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages in einer Sondersitzung über die vorgezogenen Neuwahl des Parlaments. An den öffentlichen Beratungen soll auch Bundeswahlleiterin Ruth Brand teilnehmen, um über den Stand der Vorbereitungen zu berichten.

Mit ihr sei zu diskutieren, „wann die Neuwahl aus ihrer Sicht mit ihrer praktischen Erfahrung frühestens stattfinden kann“, heißt es in einem Antragsschreiben an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD).

5:10 Uhr

Dobrindt: Auch Februar denkbar

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erwartet eine zügige Einigung über den Termin für die Neuwahlen in Deutschland.

DeBundeskanzler Olaf Scholz schlug vor, dass die beiden Fraktionschefs Rolf Mützenich (SPD) und Friedrich Merz (CDU) einen neuen Termin auswählen. Dobrindt bezeichnete diesen Vorschlag in den ARD-Tagesthemen als „vernünftig“. Er hofft, die Debatte zügig zu klären und „einen Wahltermin vielleicht auch schon in dieser Woche“ zu verkünden.

Einen Kompromiss für den Wahltermin schließt Dobrindt nicht aus:

Da ist dann ein Februar vielleicht gar nicht so abwegig, wenn so was möglich ist. Da glaube ich, ist den Interessen der Bürger auch Genüge getan, die eine schnelle Wahl wollen.“

Die Zusammenarbeit mit der Minderheitsregierung aus SPD und Grünen bei der Stärkung des Bundesverfassungsgerichts vor den Neuwahlen sieht er als selbstverständlich an.

Eine Vereinbarung über das Deutschlandticket wird es laut Dobrindt nicht geben, bevor nicht die Vertrauensfrage gestellt wurde, und der Wahltermin feststeht. „Wir werden die herabfallenden Trümmer einer gescheiterten Ampel nicht auffangen, sondern da braucht es klare Mehrheiten.“

