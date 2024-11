Über eine Tonne Marihuana bei Durchsuchungen in Großraum Berlin beschlagnahmt

Polizei und Zoll haben bei Durchsuchungen in Berlin und Brandenburg über eine Tonne Marihuana sichergestellt. Außerdem wurden am Mittwochabend acht Mitglieder einer mutmaßlichen Rauschgiftbande im Alter von 25 bis 50 Jahren festgenommen, wie Polizei, Staatsanwaltschaft und Zollfahndungsamt am Donnerstag in Berlin mitteilten.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Zollkontrolle am Hamburger Hafen, bei der verdächtige Pakete unter einer Holzladung bemerkt wurden. Daraufhin wurden die auf Lkw umgeladenen Container heimlich „begleitet“, wie es von den Behörden hieß. Nach der Entladung der Paletten in einem Lagerhaus im Berliner Umland erfolgte der Zugriff durch Einsatzkräfte. Sieben Männer wurden vor Ort festgenommen, der mutmaßliche Kopf der Bande an seinem Wohnort in Berlin.

Bei den anschließenden Durchsuchungen des Lagerhauses sowie der Anschriften der Verdächtigen wurden 1,1 Tonnen Marihuana sowie mehr als 380.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Die Tatverdächtigen sollten am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. (afp/red)