Umfrage: Erst zwölf der 25 größten Städte haben Grundsteuerbescheid verschickt

Die Bescheide über die neue Grundsteuerlast sind laut einer Umfrage der „Welt am Sonntag“ in vielen großen Städten immer noch nicht verschickt. Die Umfrage unter den Verwaltungen in den 25 größten Städten des Landes ergab, dass 13 noch nicht mit dem Versand begonnen haben, wie die Zeitung am Samstag berichtete. Die Grundsteuerreform war am 1. Januar in Kraft getreten.

Einzig Berlin stellte den überwiegenden Teil seiner Bescheide bereits vor dem Jahreswechsel zu, wie die Umfrage ergab. Elf der befragten Städte begannen demnach in dieser Woche mit dem Versand, Hamburg und Bonn dagegen wollen damit erst im März beginnen. Für die meisten Grundstücksbesitzer in Deutschland wird die erste Zahlung der neuen Grundsteuer bereits am 15. Februar fällig.

Der Gesetzgeber hatte die Grundlage der Berechnung der Grundsteuer nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts neu regeln müssen. Seit Januar greift das neue Recht, das sich in der Regel stärker nach Flächengrößen oder Bodenwerten richtet. Die tatsächliche Höhe der Grundsteuer ergibt sich durch eine Multiplikation mit dem Hebesatz. Diesen legen die Kommunen fest – an sie gehen die Einnahmen aus der Grundsteuer. (afp)