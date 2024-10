Umfrage: Grüne fallen auf niedrigsten Wert seit 2017

Die Grünen haben in einer Umfrage erneut an Zustimmung in der Bevölkerung eingebüßt und liegen nun auf dem tiefsten Wert seit der Bundestagswahl 2017. Laut am Dienstag veröffentlichten „Trendbarometer“ von RTL und ntv würden nur noch neun Prozent der Befragten die Grünen wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Das ist ein Minus von zwei Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche.

2017 hatten die Grünen bei der Bundestagswahl 8,9 Prozent geholt. Danach stiegen ihre Umfrageergebnisse teils kräftig an und lagen bei Forsa, das die Umfragen für RTL und ntv erhebt, im Frühjahr 2021 bei bis zu 28 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2021 gewannen die Grünen dann 14,7 Prozent der Stimmen.

Seit gut einem Jahr sinken die Umfragewerte. Das Führungsduo Ricarda Lang und Omid Nouripour kündigte vor diesem Hintergrund Ende September seinen Rückzug an, auf einem Bundesparteitag im November soll eine neue Parteispitze gewählt werden.

In der Umfrage vom Dienstag bleiben CDU und CSU mit 32 Prozent klar stärkste Kraft und gewannen im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt hinzu. Dahinter folgen jeweils unverändert die AfD mit 17 Prozent und die SPD mit 16 Prozent. Das BSW kommt ebenfalls unverändert auf sieben Prozent, die FDP legt einen Prozentpunkt zu und erreicht vier Prozent. Die Linke bleibt bei drei Prozent, sonstige Parteien bei zwölf Prozent.

Das Institut Forsa befragte vom 22. bis 28. Oktober insgesamt 2503 Menschen. Die statistische Fehlertoleranz wird mit plus/minus 2,5 Prozentpunkten angegeben.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. (afp/red)