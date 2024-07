Umfrage: Jünger Menschen besuchen häufiger Bankfilialen als Ältere

Ältere Kunden gehen teilweise seltener in ihre Bankfiliale als jüngere: Laut einer am Montag vom Vergleichsportal Check24 veröffentlichten Umfrage waren von den Kunden im Alter über 55 Jahren 41 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten überhaupt nicht in einer Geschäftsstelle. Bei Kunden zwischen 18 und 24 Jahren waren es 22 Prozent.

Ausgenommen war die Nutzung von Geldautomaten und Kontoauszugsdruckern.

Im gesamten Schnitt waren laut Umfrage 35 Prozent der Befragten gar nicht und jeder und jede Fünfte lediglich in den vergangenen zwölf Monaten einmal vor Ort bei ihrer Bank.

Befragt wurden im Juni 2065 Menschen. Die Ergebnisse sind laut Check24 gewichtet und repräsentativ für die Bevölkerung ab 18 Jahren. (afp/red)