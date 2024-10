Union verliert im „Sonntagstrend“ – AfD bei 19 Prozent

Die Unionsparteien verlieren laut Sonntagstrend der „Bild am Sonntag“ an Zustimmung. Demnach kämen CDU und CSU auf 30 Prozent, wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl. Im Vergleich zur Vorwoche verliert die Union einen Punkt. Wochen zuvor lag sie noch bei 33 Prozent.

CDU und CSU bleiben mit Abstand stärkste Kraft. Die AfD erreicht unverändert 19 Prozent. Ihnen folgt die SPD, die im Sonntagstrend mit 15 Prozent Zustimmung ebenfalls einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche verliert.

Die Grünen liegen bei elf Prozent und konnten einen Punkt hinzugewinnen. Das BSW liegt im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts INSA bei unverändert neun Prozent, gefolgt von der FDP (unverändert bei vier Prozent) und den Linken (unverändert bei drei Prozent). (afp/red)