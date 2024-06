Zwei Tote: Mann von Güterzug erfasst – Mann von Straßenbahn überrollt

Ein Unbekannter ist in Brandenburg von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar, wie die Polizei in Brandenburg an der Havel am Dienstag mitteilte. Demnach ereignete sich das Unglück in der Nacht zum Dienstag im Bereich des Bahnhofs Potsdam-Pirschheide.

Dabei wurde ein Mensch von dem durchfahrenden Zug erfasst. Wer der Tote ist, war zunächst unklar. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein.

39-Jähriger wird in München von Straßenbahn erfasst und stirbt

In München ist ein Mann von einer Straßenbahn erfasst worden und ums Leben gekommen. Bei dem Verunglückten handelt es sich um einen 39-Jährigen ohne festen Wohnsitz, wie die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt am Dienstag mitteilte. Der Mann befand sich demnach in der Nacht zum Dienstag aus ungeklärten Gründen auf den Schienen, wo er von der Tram erfasst wurde.

Die Verkehrspolizei nahm den Unfall auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können.

(afp/er)