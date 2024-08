Unwetter mit Starkregen im Kreis Kassel – weitere Wetteraussichten wechselhaft

In Gottsbüren, einem Stadtteil von Trendelburg im Kreis Kassel, hat ein schweres Unwetter in der Nacht zu massiven Überschwemmungen geführt.

Der Starkregen verursachte erhebliche Schäden, wobei die Hauptstraße von Gottsbüren stark betroffen war und einer Wasserlandschaft glich. Die Wassermassen führten dazu, dass Keller vollliefen und Straßen bis zu zwei Meter unter Wasser standen.

Die Feuerwehr war im Dauereinsatz, um Menschen, die in ihren Häusern eingeschlossen waren, zu retten. Diese Rettungsaktionen wurden teilweise mit Booten durchgeführt. Es wurden mehrere hundert Einsätze verzeichnet, und das gesamte Ausmaß der Schäden wird erst im Laufe des Tages vollständig sichtbar werden. Bisher wurden keine Verletzten gemeldet.

Gottsbüren war aufgrund der Überschwemmungen zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten, und auch andere Orte wie Hombressen und Carlsdorf waren nicht erreichbar. Zudem war die Bundesstraße 83 in Hümme blockiert.

Wetteraussichten: Regen Sonne, Gewitter

Das Wetter am Wochenende wird ein bunter Mix und hat einiges zu bieten. Die gute Nachricht ist: „Die ganz große Unwettergefahr ist nun erstmal vorbei“, sagte der Meteorologe Robert Hausen vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Allerdings wirklich beruhigen werde sich das Wetter hierzulande nicht, „was zu diesem wechselhaften Sommer insgesamt passt“. Der Samstag wird laut DWD wechselhaft und schwül-warm. Vor allem im Süden und Westen, im Tagesverlauf auch im Norden bis zur Elbe können „Schauer und Gewitter auf der Tagesordnung stehen“.

Sonst bleibt es meist trocken und die Sonne zeigt sich ab und zu. Die Temperaturen steigen auf maximal 23 bis 28 Grad, an der See auf etwas über 20 Grad.

Kühle Nächte

Der Sonntag wird vor allem wolkig, und besonders von der Ostsee bis zum Erzgebirge sowie in Teilen Süddeutschlands treten erneut Schauer und einzelne Gewitter auf.

Längerer Sonnenschein lässt sich insbesondere an der Nordsee genießen. Das Thermometer klettert auf 22 bis 27 Grad. Nachts wird es deutlich kühler: „In den Nächten lässt es sich bei 17 bis 10 Grad meist ganz gut lüften“, sagte Meteorologe Hausen.

Der Start in die kommende Woche verspricht dann wieder zunehmend heiß zu sein, und auch die Sonne kommt laut DWD öfter heraus. Am Dienstag könnten demnach Höchstwerte um die 30 Grad erreicht werden, sagte Hausen: „Der nächste Schwung in Form einer gewittrigen Abkühlung aus Westen steht aber voraussichtlich bereits zum Mittwoch parat.“

(dpa/red)