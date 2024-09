15-Jähriger Syrer in Frankfurt (Oder) in Gewahrsam: Verdacht auf Werbung für Terror

Im brandenburgischen Frankfurt an der Oder ist ein 15-Jähriger in Gewahrsam genommen worden. Es geht um den Verdacht des Werbens für eine terroristische Vereinigung im Ausland, wie ein Stadtsprecher am Freitag sagte.

Bei dem 15-Jährigen handle es sich um einen Syrer, der in Frankfurt an der Oder lebe und zur Schule gehe. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe bestätigte, dass in der Stadt eine Durchsuchung stattfand. Diese sei schon am Mittwoch erfolgt.

Einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge soll der 15-Jährige Kontakt mit dem 19-Jährigen gehabt haben, der einen Anschlag auf Konzerte von Popstar Taylor Swift in Wien geplant haben soll. Die Konzerte wurden im August kurzfristig abgesagt, nachdem die Anschlagspläne aufgedeckt und vereitelt worden waren. Der 19-Jährige soll Sympathisant der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sein. (afp/red)